Во Львове 5-9 марта будут массово проверять документы граждан и осматривать автомобили, - СБУ

Одновременно будет проводиться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Служба безопасности будет проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города Львов, которые продлятся с 5 по 9 марта этого года.

Как сообщило Управление СБ Украины во Львовской области, к мерам безопасности также будут привлечены сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что действия правоохранителей охватят весь город. Цель – выявление, предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

"Меры безопасности будут проводиться с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка. В то же время будет осуществляться досмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Теракт во Львове - главные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 февраля в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина. На место происшествия отправились патрульные, и как только экипаж прибыл, раздался взрыв. Более того, когда прибыл второй экипаж полиции, произошел еще один взрыв. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Была задержана 33-летняя жительница Костополя Ровенской области и сообщено подозрение в совершении террористического акта.

Впоследствии стало известно, что у подозреваемой в теракте во Львове была 18-летняя сообщница, которая заманила полицейских, сообщив о якобы краже. Именно она позвонила на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

