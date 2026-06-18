Бывшая столица Буковины: в Украине есть село у польской границы, где давно остановилось время

Небольшое село на Буковине хранит тайну, о которой мало кто знает.

Мало кто знает о существовании прикарпатского села под названием Шипинцы. За столетия оно превратилось в обычный населенный пункт, но за тихими заборами и деревянными воротами скрывается история, которую знают немногие.

Именно здесь, на берегу Прута, когда-то билось сердце средневековой Буковины. Общественная организация "Кафедра Буковины" показала в социальной сети Instagram красоту этого села.

Там время словно застыло: традиционная архитектура, живые народные обычаи и легенды, которые передают из уст в уста уже несколько веков.

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Столица, которую забыли

В XIV–XV веках эти места называлась не Черновицкой областью, а Шипинской землёй – и Шипинцы были её политическим центром.

Через село проходил один из главных торговых путей Средневековья – он связывал Львов, Галич, Коломыю и Сучаву и тянулся дальше – до самых Балкан. Сегодня об этом напоминают лишь старые карты и местные краеведы.

Название села – не выдумка и не случайность. Как говорят люди, в жаркие дни вода там так громко шипела на раскаленных камнях, что это слышали издалека. Отсюда и Шипинцы, пишет "Фокус".

Село раскинулось в Буковинском Прикарпатье – в долине реки Совицы, на левом берегу Прута.

Корчма, которая ушла под землю - легенда о Шипинцах

За крайними хатами есть озеро – местные называют его "Круглым болотом". Говорят, дна у него нет. И говорят не просто так. По легенде, когда-то на этом месте стояла корчма, где гуляли даже в Великий пост.

Бог не простил – и корчма вместе с целым селом провалилась под землю. На их месте осталось только это озеро – тёмное, тихое и бездонное. Шипинцы верят, что однажды вода уйдёт, и старое село поднимется обратно.

Ранее УНИАН сообщал, что украинка показала свой дом в 35 квадратов у польской границы.

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