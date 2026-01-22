Майя знали будущее: древний календарь точно предсказывал затмения на столетия вперед

Новое исследование показало, что Дрезденский кодекс майя был не символической записью, а практической системой долгосрочного предупреждения о затмении.

Древняя рукопись майя, известная как Дрезденский кодекс, содержала сложную и чрезвычайно точную систему прогнозирования затмений, которая могла оставаться пригодной для использования в течение сотен лет. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Повторный анализ кодекса, проведенный в Университете Олбани (SUNY) под руководством почетного профессора Джона Джастесона, показал, что таблицы затмений в рукописи были тщательно организованы и постоянно корректировались многими поколениями наблюдателей.

Дрезденский кодекс – одна из четырех сохранившихся рукописей майя – содержит вычисления лунных циклов, движения Венеры и сезонов затмений. В частности, таблица охватывает 405 лунных месяцев, в пределах которых отмечено 69 ключевых контрольных точек, когда могли происходить солнечные или лунные затмения.

Исследователи выяснили, что майя осознавали проблему накопления погрешностей: лунный месяц длится около 29,5 дней, а учет в целых днях со временем приводит к сдвигу. Чтобы избежать этого, жрецы-календарщики применяли систему перекрытия таблиц с двумя точками "сброса" – на 358 и 223 месяцах. Такой подход позволял корректировать ошибки без полного пересчета.

Моделирование показало, что эта комбинированная система могла удерживать точность календаря в пределах 51 минуты в течение 134 лет, что является впечатляющим показателем для доколумбовой цивилизации.

Астрономические расчеты майя были тесно связаны с их социальной и религиозной практикой. Ворожильный 260-дневный календарь существовал параллельно с 365-дневным гражданским годом, а небесные события привязывались к конкретно названным дням. Это означало, что предупреждение о затмении имело не только научное, но и ритуальное значение.

Исследователи считают, что таблица затмений изначально могла быть простым лунным учетом, к которому со временем добавлялись маркеры затмений. Вероятной отправной точкой сохранившейся версии таблицы называют 1083 или 1116 год нашей эры, что соответствует сезонам затмений на севере Юкатана.

По мнению ученых, новое прочтение Дрезденского кодекса существенно меняет представление об уровне научных знаний майя и демонстрирует, что они создали практическую и гибкую систему астрономического прогнозирования, основанную на наблюдениях, арифметике и тщательном копировании данных.

Ученые отмечают, что из-за уничтожения большинства рукописей майя в колониальный период этот метод трудно проверить по другим источникам. В то же время сохранившийся кодекс дает редкую возможность заглянуть в научную традицию коренной цивилизации Мезоамерики.

