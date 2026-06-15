Всего 35 квадратов, но в нем есть все: украинка показала свой дом у польской границы

Она спроектировала его сама, вдохновившись японским минимализмом.

Украинка живет на хуторе в километре от польско-украинской границы в крошечном доме площадью 35 квадратных метров, который спроектировала сама. Вдохновением послужил японский минимализм и желание создать энергоэффективное жилье.

О своём доме она рассказывает на YouTube-канале Maruta Joy. В частности, по ее словам, компактность была осознанным выбором из-за ограниченного бюджета, желания быстро прогревать дом зимой и любви к минималистичному образу жизни.

Несколько лет назад девушка побывала в Японии, где убедилась, что маленький дом может быть даже очень удобным. Поэтому при проектировании она просчитала размеры каждого предмета мебели вплоть до сантиметра.

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Большую часть времени хозяйка проводит не в доме, а на улице – в саду, огороде или ездит где-то на велосипеде. В последние годы она все больше увлекается цветами и природными садами с минимальным уходом, наблюдает за птицами и пчелами.

Планировка - терраса, кухня-гостиная и спальня

К 35 квадратам дома добавляется просторная терраса под крышей площадью 8 квадратных метров – именно там хозяйка проводит большую часть времени: завтракает, ужинает, прячется от дождей и летней жары.

Кухня-гостиная занимает 20 квадратных метров. Большие окна с видом на сад и сосновый лес визуально расширяют пространство. В центре комнаты стоит небольшая печь-топка – она отапливает весь дом.

Кухонная столешница получилась длиннее запланированного: мебельщик предложил использовать остаток нестандартного размера. Это оказалось удачным решением.

Спальня площадью 10 квадратных метров изначально предполагала большой шкаф, однако нишу переоборудовали под домашний офис, ведь вещей у украинки немного, зато просторный рабочий стол всегда будет кстати. Дополнительная батарея в комнате есть, но включать ее ещё ни разу девушке не приходилось.

Главная проблема – не холод, а летняя жара. Во время прошлогодних отключений электроэнергии без кондиционера в доме, по ее словам, было очень тяжело.

Ванная "как в роскошных особняках"

Ванная площадью 5 квадратных метров далась сложнее всего из-за нестандартной конфигурации помещения – зато результатом хозяйка очень довольна.

Душевая кабина получилась большой – около 1,5 метра в ширину. Вода поступает из скважины глубиной 40 метров.

Другие интересные новости о жилье украинцев

Ранее УНИАН сообщал, что одна киевлянка купила старый дом в деревне и обнаружила в нём следы народных технологий.

Разбирая старое покрытие, женщина обратила внимание на характерную структуру глиняной смеси и вспомнила сельские традиции, которые успела увидеть в детстве. Она предполагает, что во время строительства могли смешивать глину с конским навозом.

Кроме того, мы также рассказывали, что супруги купили старый дом в деревне, который все советовали снести. За 3 года владельцы заменили перекрытия, потолок, пол, двери, окна и электрику. Часть межкомнатных стен убрали – чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию здания.

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