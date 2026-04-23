Портит имидж, который выстраивали годами: Выговский об участии полиции в мобилизации

Он напомнил, что это дополнительная функция полицейских.

Участие полиции в процессах мобилизации негативно влияет на имидж полицейских и подрывает доверие населения, сказал глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что не стоит исключать ТЦК из мероприятий по мобилизации мужчин. Ведь, по его словам, общество из-за этого меняет свое мнение о полиции.

"Как можно оценивать нас по доверии населения после того, как мы участвуем в мобилизационных мероприятиях? Я не понимаю. Мы готовы выполнять эту функцию, мы ее выполняем. Но мы не должны быть одни в этом процессе. Эту функцию исторически выполняли ТЦК", – отметил Выгивский.

Он отметил, что в целом работа полиции с ТЦК налажена. В регионах ее организует ТЦК, полиция работает вместе с ними – каждый по своему функционалу, и "проблем нет". Однако он отметил, что бывают случаи, когда ТЦК заявляет, что полиция "не доставила необходимое количество военнообязанных".

Глава Национальной полиции добавил, что участие в мобилизации является дополнительной нагрузкой для полиции, которая должна выполнять свои основные правоохранительные функции.

"Но это не наша основная работа, и все забывают, когда снова говорят, что мы должны быть максимально задействованы в мобилизации, что у нас есть еще много других функций. Однако нашу правоохранительную функцию никто не отнимал, это все дополнительная нагрузка", – пояснил он.

Выговский подчеркнул, что такие обстоятельства существенно вредят имиджу полиции: "Для нас это негативно и очень плохо влияет на имидж. С 2015 года мы формировали имидж полиции, формировали доверие населения, которое просто сейчас уничтожается".

Напомним, что за первый квартал 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 1657 обращений, касающихся возможных нарушений ТЦК. Чаще всего жалобы касались вопросов мобилизации граждан, не подлежащих призыву, и нарушений прав военнообязанных. Также граждане обжаловали решения ТЦК во время проведения мероприятий по мобилизации и отправке в воинские части.

Добавим, что на данный момент в Украине не рассматривают вопрос о снижении мобилизационного возраста. Однако, по мнению нардепа Анатолия Остапенко, если Россия пойдет на увеличение мобилизации, то в Украине придется рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста.

