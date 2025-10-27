'Миссия 077': Киевстар и 'Вернись живым' запустили сбор на связь для военных

В рамках проекта будет обеспечено надежной связью четыре новосозданных корпуса.

Компания Киевстар и Фонд "Вернись живым" стартовали седьмой совместный проект по поддержке армии - "Нам здесь жить: Миссия 077". Цель инициативы - собрать 77 миллионов гривен на связь, чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно. Инициатива реализуется при информационной поддержке 1+1 Media.

"Надежная связь позволяет военным быстро принимать решения, координировать действия и спасать жизни. Как национальный мобильный оператор мы хорошо понимаем ценность непрерывной коммуникации. Поэтому вместе с Фондом "Вернись живым" запустили новый сбор, чтобы обеспечить украинских защитников современными средствами связи, от которых напрямую зависит их безопасность и эффективность", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар .

В рамках проекта "Нам здесь жить: Миссия 077" будут обеспечены надежной связью четыре новосозданных корпуса, которые держат оборону вдоль Северной границы Украины. Военные получат различные типы имущества: для связи на передних линиях фронта, для командных пунктов, где будут планироваться операции и пикапы и бусы для быстрой логистики.

"Связь - основа управляемости и боевой способности войска. Переход на корпусную систему требует полноценной архитектуры коммуникации, способной работать в любых условиях. Мы помогаем создать ее на Севере, обеспечивая шесть областей современными средствами связи, мобильными пунктами и резервными каналами. Это позволяет командованию эффективно координировать действия, быстро реагировать на угрозы и укреплять безопасность государственного суверенитета", - говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым".

Поддержать инициативу "Нам здесь жить: Миссия 077" можно, задонатив на спецсчет фонда и "банка" проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ+" - SMS или звонок на 88032. До 50 грн с каждой оплаты тарифа Киевстар передает на сбор.

Киевстар системно поддерживает Украину. По состоянию на начало октября 2025 года, с начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,7 млрд грн.

Проект "Нам здесь жить: Миссия 077" стартовал 27 октября и продлится до достижения полной суммы сбора.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года выделила более 3,5 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). Киевстар 27 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка о "Вернись живым"

"Вернись живым" - это благотворительный фонд, который комплексно обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также внедряет учебные проекты для военных. За 11 лет "Вернись живым" поставил войску более 43 тысяч FPV-дронов, более 12 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5 тысяч единиц пехотного вооружения (минометов, гранатометов и пулеметов), комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, а также разработал и передал мобильные комплексы для быстрого и безопасного обслуживания истребителей F-16.

