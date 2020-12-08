За десять лет группа "Метинвест" направила 850 млн грн социальных инвестиций в Мариуполь.

"Метинвест" продолжает создавать в Мариуполе комфортные и функциональные общественные пространства: в 2020 году группа помогла городу преобразить пирс, площадь Свободы и парк имени Гурова.

Инвестиции компании в реализацию этих проектов составили более 36 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Металлурги ко Дню Мариуполя помогли превратить городской пирс в современное место отдыха, инвестировав в проект более 6 млн грн. Так, меткомбинат имени Ильича выделил строительные материалы для этого, а сотрудники "Метинвест-Промсервис" выполнили демонтажные работы и выровняли пешеходную часть пирса бетонной стяжкой.

Далее работы выполняли подрядчики городского совета - они облицевали бетонную поверхность синтетической палубной доской, установили новое безопасное ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.

Еще один подарок Мариуполю к 242-летию – современная иллюминация на площади Свободы. Там установили фигуры 25 летящих птиц мира – по числу областей и АР Крым, в это группа "Метинвест" инвестировала 20 млн грн. Все фонарные голуби с разным размахом крыльев, на которых выполнен паттерн каждой области Украины. Инсталляция выполняет не только декоративную функцию, в голубей вмонтировано новейшее световое и звуковое оборудование. Это современная система для визуальных шоу, создающая особую атмосферу на обновленной площади.

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Также металлургическая компания инвестировала 10 млн грн в реконструкцию зоны барбекю в мариупольском парке имени Гурова - там заменили ливневые и канализационные сети, а также систему водоснабжения.

Сообщается, что в зоне барбекю в Мариуполе будет построена и оборудована комната матери и ребенка, появится обустроенная стоянка для автотранспорта отдыхающих с новым асфальтным покрытием и пешеходные тротуары.

"Нам важно, чтобы Мариуполь менялся, становился ярче и комфортнее для жизни людей... Совместными усилиями мы реконструируем парки и наполняем новыми смыслами любимые места отдыха мариупольцев" - отметил гендиректор меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

Ранее группа "Метинвест" подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ: двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция Левобережной набережной, Песчаного пляжа и аллеи "Якорь", а также площади Свободы, работы по обновлению которой уже завершены.

За десять лет группа "Метинвест" направила 850 млн грн социальных инвестиций в Мариуполь.

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Автор: УНИАН