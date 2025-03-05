На увеличение количества беженцев из Украины могут повлиять два фактора, отметил Евгений Головаха.

Накануне журналисты Welt сообщили, что Германия готовится принимать новую волну украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа. Насколько масштабной может быть новая волна миграции, какими будут ее последствия, и как Украине работать с беженцами за рубежом, УНИАН спросил у доктора философских наук, главного научного сотрудника, директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи.

СМИ пишут, что в Германии ожидается новая волна украинских беженцев на фоне политики Соединенных штатов. Решения Трампа действительно влияют на готовность украинцев снова мигрировать?

Здесь есть два фактора, которые могут повлиять на количество беженцев. Во-первых, увеличение количества беженцев возможно, если усилятся обстрелы. Особенно актуально это для крупных городов. Если не будет хватать средств ПВО, которые нам передавали Соединенные Штаты, это повлияет на количество беженцев. Но это будет только при условии, что параллельно Россия будет наращивать количество обстрелов наших тыловых городов.

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И второй фактор - это финансовые возможности украинцев. Если прекратится финансовая помощь, ухудшится материальное положение украинцев. Люди потеряют работу, или же их достаток уменьшится и они поедут за границу. Конечно, если Европа не заменит эту помощь - в таком случае это не особо повлияет на миграцию.

Поэтому да, эти два фактора, материальное обеспечение и ситуация с безопасностью, могут повлиять на увеличение количества беженцев из Украины. И пока это только гипотетически, это не будет иметь мгновенного эффекта. Произойдет это только тогда, когда мы действительно увидим, что эти явления начнут заметно влиять на украинцев.

То есть эта новая волна миграции будет отличаться от той, которую мы видели в феврале 2022 года?

Да, ее нельзя даже сравнивать с тем, что было в 2022 году. Просто увеличится количество людей, которые будут выезжать за границу.

Резкое увеличение волны миграции возможно только при условии значительного ухудшения ситуации на фронте. Если будет оккупация значительных новых территорий, или же если россияне подойдут к крупным городам. В таком случае можно ожидать новые большие волны беженцев. А подобные ситуации просто увеличат количество людей, которые уедут.

В Германии, по данным СМИ, уже начали готовиться к новой волне украинских беженцев. Куда еще, кроме Германии, сейчас могут поехать украинцы?

Если речь идет об украинцах, у которых нет родственников за рубежом, то здесь ответ один - туда, где лучшие условия. Многие люди и в дальнейшем будут выбирать приближенные страны - Польшу, Румынию. Более адаптивные будут ехать дальше.

Например, сейчас прекрасные условия для наших беженцев создала Ирландия. И там увеличивается количество украинских беженцев.

Если Европа увидит новую большую волну беженцев, она сама будет включать механизмы их распределения. Ведь невозможно, чтобы все украинцы жили в двух-трех странах.

На четвертый год полномасштабного вторжения большое количество беженцев в Европе продолжают "оседать". Сколько времени вообще нужно человеку, чтобы привыкнуть к новым условиям жизни и начать планировать там свое будущее?

Здесь все очень индивидуально. Есть люди, которые никогда не адаптируются за рубежом и все равно вернутся в Украину. А есть очень адаптивные люди, которым достаточно двух-трех месяцев, чтобы начать новую жизнь.

На это влияет много факторов. Например, возраст. Молодые люди значительно лучше адаптируются, чем старшие. Так же лучше адаптируются люди, которые имеют востребованную профессию: строители, сантехники, электрики, водители. Они везде найдут работу. Надо только адаптироваться ментально. Зато значительно труднее адаптироваться тем, кому надо доказывать свою профессиональную квалификацию. Например, врачам, учителям и тому подобное. Им обязательно нужно выучить язык, местные законы.

В среднем, на это уходит от 2 до 3 лет. Если это обычный человек со средней адаптивностью. Столько времени нужно, чтобы войти в новое социальное пространство, в котором ты оказался. Поэтому многие из тех, кто уехал в начале, уже успели адаптироваться за рубежом. И вернуть их будет значительно сложнее. По моему мнению, после войны может вернуться до 50% украинцев.

Накануне правительство выделило более 150 млн гривень на возвращение украинских беженцев из-за рубежа. Насколько сложно будет возвращать украинских беженцев на фоне подобных новостей от США?

Здесь очень сложно прогнозировать. Ведь главный фактор для украинцев, которые планируют возвращаться - это война. И непосредственно ход боевых действий влияет в первую очередь на то, будут ли украинцы возвращаться.

То, что подобные программы появляются - это однозначно хорошо. Но их эффективность мы будем анализировать позже. Когда увидим хотя бы какие-то результаты.