В ТЦК рассказали, кто имеет право вручать повестки украинцам

Лица, которые могут вручать повестки, проводят оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

В Украине повестки в военкомат могут вручать не только сотрудники ТЦК и СП. Такое право также имеют и другие категории граждан. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что лица, которые могут вручать повестки, проводят оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения. Во время вручения повестки проводится фото- и видеофиксация представителем ТЦК и СП или полицейским.

Повестки гражданам могут вручать:

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представители ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения сотрудниками работ;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

В Черниговском областном ТЦК и СП добавили, что уполномоченные лица имеют право вручать повестки как по месту жительства, так и в любом общественном месте или по месту работы.

Кроме того, в случае отказа от получения повестки обязан составляться акт отказа. Этот документ должны подписать не менее два члена группы оповещения. После этого акт отказа от получения повестки объявляется гражданину.

В Черниговском областном ТЦК и СП напомнили, что полицейские, которые входят в состав группы оповещения, после отказа гражданина от получения повестки проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК.

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