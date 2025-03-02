Чтобы избежать попадания на фронт, недостаточно просто назваться пацифистом.

Религиозные убеждения не являются основанием для освобождения от мобилизации, но человеку могут поручить выполнение небоевых задач, не связанных с применением оружия. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Он отметил, что закон "Об альтернативной (невоенной) службе" предоставляет соответствующее право исключительно представителям религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношение оружия. Их исчерпывающий перечень утверждает Кабинет Министров. Сегодня такое право предоставляется свидетелям Иеговы, адвентистам седьмого дня, пятидесятникам и баптистам.

Однако решение о замене военной службы на альтернативную принимается в индивидуальном порядке, с учетом конкретных обстоятельств человека, предупреждает юрист. Попытка уклониться от мобилизации без законных оснований наказывается по закону, отмечает Франчук.

Видео дня

Юрист приводит, как пример, одно из недавних решений Верховного Суда Украины.

"В деле № 344/12021/22 Кассационный уголовный суд отметил, что лицо должно предоставить доказательства своих религиозных убеждений. Если таких доказательств нет, отказ от мобилизации считается уклонением. В этом случае обвиняемый не смог доказать принадлежность к религиозной общине, поэтому его признали виновным", - говорит юрист.

Франчук отметил, что даже при наличии определенных религиозных убеждений человек может выполнять невоенные обязанности в рамках военной службы, например, перевозить грузы или ремонтировать технику.

Таким образом, религиозные убеждения не освобождают от мобилизации, а лишь дают возможность проходить альтернативную службу. При этом гражданам, которые хотят воспользоваться правом на альтернативную службу, стоит заранее подготовить соответствующие документы и быть готовыми к тщательной проверке, говорит юрист.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, нардеп Соломия Бобровская заявила, что Украина должна найти новые способы мотивировать людей идти в армию. В частности она поставила под сомнение мотивационные контракты для добровольцев 18-24 лет.

Также мы рассказывали, что мобилизацию в Украине могут продолжить даже после остановки активных боевых действий и отмены режима военного положения. Для этого есть несколько вариантов, говорят юристы.

Вас также могут заинтересовать новости: