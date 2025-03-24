Если предприятие не начало выполнение мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется.

Предприятие может забронировать работников только тогда, когда оно начало выполнять мобилизационное задание. Об этом рассказал начальник отдела воинского учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуб, комментируя постановления №45 и 76 по бронированию работников предприятий.

"То есть, если предприятие не начало выполнение мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся", - отметил представитель ТЦК.

Что касается постановления №76, то он отметил, что самым главным моментом является то, что все бронирования, которые были предоставлены решением Минэкономики или через "Дію", действительны до 31 марта 2025 года.

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"То есть такие предприятия должны пройти подтверждение критичности и перебронировать своих работников. Если они этого не сделают, то 31 марта их отсрочка потеряет силу", - подчеркнул Чуб.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда заявил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой. Признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.

Также на днях в Верховной Раде Украины представили законопроект №12222, который предусматривает снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин, поддержал эту идею, отметив, что стоило бы только оставить возможность добровольно заключать контракты после 55 лет.

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