Бронирование предоставляет лишь временную отсрочку от мобилизации.

Бронирование предоставляет лишь временную отсрочку от мобилизации, которая зависит от срока действия критичности предприятия или сроков мобилизационного задания. Поэтому после его отмены ТЦК и СП имеют полное право вручить работнику повестку. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

"После завершения сроков бронирования, при условии отсутствия пролонгации критичности предприятием, граждане подлежат общему порядку мобилизации", - объясняет он.

Соответственно, ТЦК и СП могут вручать повестки для прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейшей мобилизации.

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"Отказ от получения повестки или неявка в ТЦК и СП без уважительных причин может привести к административной или уголовной ответственности", - добавляет юрист.

При этом даже во время действия бронирования военнообязанные могут получать повестки для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии. В таких случаях нужно явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими бронирование, для обновления информации и прохождения необходимых процедур.

Бронирование работников в Украине

Как сообщал УНИАН, после введения бронирования работников важных критических предприятий более 1,5 миллиона военнообязанных получили отсрочку от армии. Однако эта цифра поразила, в частности, президента Владимира Зеленского, после чего на таких предприятиях решили провести аудит. На время проверки было временно остановлено предоставление брони.

Впоследствии правительство решило обновить критерии критичности предприятий. Так, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года, в соответствии с новыми критериями.

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