Главное беговое событие июня: благотворительный забег в поддержку ветеранов 'Go to the Future-2026'

7 июня в Киеве состоится ежегодный благотворительный забег в поддержку ветеранов, потерявших конечности, – Go to the Future-2026 от фонда Future for Ukraine. Принять участие можно не только в Киеве, но и из любого уголка Украины – онлайн. Главная цель забега – объединить как можно больше людей вокруг поддержки ветеранов.

Сегодня тысячи военных и гражданских лиц живут с последствиями войны: ампутации, потеря зрения, слуха, травмы. Равное отношение и поддержка общества помогают им быстрее возвращаться к полноценной активной социальной жизни. Именно об этом Go to the Future – совместными действиями создавать будущее, где восприятие различий людей – базовая ценность.

Это уже третий ежегодный забег, и в этом году он проходит при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР "Единение" в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" при финансовой поддержке Норвегии и Швеции.

Видео дня

В программе забега:

Эстафета Единства – звездная эстафета с участием ветеранов с протезами и известных общественных деятелей, певцов и блогеров

Забег на дистанцию 5 км и 2 км

Дистанции для детей 400 м и 800 м

Дистанция 1 км с собаками, амбассадором которой стала певица Даша Астафьева.

А также подарки от партнеров и музыкальный DJ-сет в завершение забега. Неизменный ведущий "Go to the Future-2026" – телеведущий и инфлюенсер Никита Добрынин.

Мероприятие проходит при поддержке:

Генерального партнера Medical Center Orthotics & Prosthetics

Генерального партнера The Pfizer Foundation

Партнерской локации ВДНХ

Спортпартнера Smartass

Партнера "Дистанции с собаками" SharksCode

Официального партнера THRASH

Официального партнера Roosh Tech

Официального партнера Appflame

Официального партнера DataArt

Официального партнера "Моршинская"

Официальный партнер Race Expert

Официальный партнер FIZI

Официальный партнер Интергал-Буд

Официального партнера Hydria Electrolytes

Эстафета Единства, которая традиционно открывает забег, объединит на одной дистанции лидеров общественного мнения и ветеранов, потерявших конечности и прошедших протезирование по программе фонда Future for Ukraine.

В этом году среди звездных участников – alyona alyona, Анатолий Анатолич, ALEKSEEV, Гарик Корогодский, Юла, Даша Малахова. Бок о бок они будут преодолевать дистанцию вместе с ветеранами – Александром Чайкой, Глебом Кравченко, Владиславом Куриловым, Иваном Артюхом.

Для Глеба, Влада и Александра это уже второе участие в забеге "Go to the Future". Иван участвует впервые, но уже готовит беговой протез, чтобы испытать свои силы. 25-летний Иван Артюх родом из Северодонецка, Луганской области. В составе бригады "Лют" выполнял боевые задачи вблизи Часового Яра, где получил взрывное ранение правой ноги от сброса вражеского дрона. Из-за гангрены ему пришлось перенести 15 операций, но уже через три недели после этого Иван начал искать возможности вернуться в спорт.

Сегодня на его счету 4 золотые медали по параплаванию на международных ветеранских соревнованиях Air Force and Marine Corps Trials 2026.

Защитник мечтает принять участие в Паралимпийских играх в 2028 году, потому что по собственному опыту знает, что иногда от мечты до победы – всего несколько месяцев ежедневной работы над собой.

Глеб Кравченко с позывным "Холден" помимо участия в забеге также стал главным героем короткометражного ролика "Возвращаю себе жизнь" – о чувствах, опыте и усилиях, через которые проходят ветераны на пути адаптации после потери конечности. Режиссером социального видео стала Даша Ши.

Бег заканчивается, а энергия – нет. Поэтому после финиша участников забега ждет музыкальный сет от Katro Zauber – киевской DJ, которая умеет делать так, что ноги после дистанции вдруг снова захотят двигаться.

Зарегистрироваться на благотворительный забег "Go to the Future-206" можно на сайте мероприятия. Для военнослужащих и ветеранов участие бесплатное.

Материал создан БО "БФ "Будущее для Украины" при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" при финансовой поддержке Норвегии и Швеции. Содержание материала является ответственностью БО "БФ "Будущее для Украины" и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единение.

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