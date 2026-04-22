Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева, - эксперт

Начальником отдела в Управлении уголовного розыска города Киева могут назначить Евгения Кукоса - фигуранта целого ряда журналистских расследований о коррупции и незаконном обогащении. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

О возможности назначения крайне сомнительного кандидата на руководящую должность в столичную Управление уголовного розыска ему стало известно из собственных источников.

Кушнирук отмечает, что ранее Кукос неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, разоблачавших правоохранителя в коррупции и незаконном обогащении.

Видео дня

В частности, как сообщали расследователи портала ipnews, Кукос был причастен к громкому делу о хищении ценностей на сумму 13-17 млн грн из дома митрополита Александра Драбинко. Тогда, пользуясь служебным положением в управлении уголовного розыска ГУНП Киевской области, он помог ворам избежать ответственности.

Позже, по данным журналистов, произошел еще один подобный случай - "решение" вопроса о побеге для главаря бандитской группировки Андрея Никитина. В течение 2016-2018 годов его преступная группа совершала разбойные нападения на ювелирные магазины, нанеся ущерб на сумму более $5 млн. Кукос был одним из руководителей операции по задержанию Никитина, однако отпустил преступника, и по странному стечению обстоятельств уже через некоторое время начал скупать недвижимость, несопоставимую с его официальными доходами.

На тот факт, что оперуполномоченный Управления уголовного розыска, занимая довольно "скромную" должность, умудрился скупить недвижимость на миллионы гривень, обращали внимание в расследовании издания 360.ua. Как сообщали журналисты, у самого Кокуса была обнаружена незадекларированная недвижимость в Обухове, а с появлением электронных реестров он начал оформлять активы на родственников. Только на его родного брата в реестрах числятся две квартиры и три нежилых помещения.

Учитывая многочисленные журналистские расследования, нынешняя попытка назначить Кокуса на руководящую должность в Управлении уголовного розыска выглядит как минимум странной, считает Кушнирук. Ведь с таким "послужным списком" он должен был бы быть не кандидатом на повышение, а подозреваемым в делах соответствующих структур: Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований или Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В то же время руководству Главного управления Национальной полиции в Киеве уже сейчас стоит обратить внимание на назначение этого кандидата, говорит эксперт.

