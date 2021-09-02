Бывшего руководителя одного из коммерческих банков будут судить за растрату средств учреждения и их легализацию.
Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.
По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору со служебными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Впоследствии часть средств – 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.
Сообщается, что бывшему руководителю одного из коммерческих банков предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ" - чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садиков и школ.
По предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.
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Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации.
"Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "исполнены".