По данным следствия, руководитель банка вступил в сговор со служебными лицами учреждения.

Бывшего руководителя одного из коммерческих банков будут судить за растрату средств учреждения и их легализацию.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору со служебными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Впоследствии часть средств – 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Сообщается, что бывшему руководителю одного из коммерческих банков предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ" - чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садиков и школ.

По предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.

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Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации.

"Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "исполнены".

Автор: Татьяна Герасименко