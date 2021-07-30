Он уже находится в международном розыске

Государственная фискальная служба подозревает бывшего руководителя одного из банков в растрате почти полмиллиарда гривень, он находится в международном розыске.

Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими должностными лицами того же банка, - сообщил на своей странице в Facebook председатель ГФС Вадим Мельник.

В течение 2014 года они кредитовали подконтрольных субъектов хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а затем 174,5 млн грн легализовали, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

В ходе досудебного расследования следователи Государственной фискальной службы Украины собрали качественную доказательную базу, которая подтверждает совершение указанного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово-хозяйственной документацией и показаниями свидетелей.

Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении упомянутого выше бывшего чиновника одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации.

Следствие продолжается.

Автор: Иван Бойко