По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками сделки.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ" - чиновники наладили схему присвоение средств, предназначенных для восстановления столичных детских садиков и школ.

Как сообщается на официальной странице СБУ, по предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации.

"Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены".

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По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками сделки.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и сотрудников подконтрольных коммерческих структур. В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, который является куратором указанного коммунального предприятия.

СБУ информирует, что в ходе обысков изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность, печати.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, нанесенного городскому бюджету.

В СБУ добавляют, что ежегодные расходы бюджета для содержания КП "Житлоинвестбуд-УКБ" составляют более 1,2 млрд грн.

Вчера Киевская городская прокуратура сообщила, что проводит обыски на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" в рамках дела о хищении средств на ремонте детских садов.

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Автор: Инна Андалицкая