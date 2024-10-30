По словам Александра Гладуна, Украине нужно планировать экономику в условиях ограниченных трудовых ресурсов.

Через 5-10 лет в Украине будет проживать 28-32 млн человек и надо планировать экономику под эти новые реалии. Об этом сказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун в эфире Киев24, отвечая на вопрос о демографической перспективе Украины по окончанию войны.

"Численность населения будет сокращаться. Будет действительно ухудшение ситуации. Нам в этом смысле надо психологически настроиться на то, что нас через 5-10 лет будет в стране, если брать в границах 1991 года, 28-30-32 млн человек. И под это количество планировать развитие экономики, развитие социальной инфраструктуры. Это будут просто новые реалии. Мы психологически может еще к этому не готовы, живем прошлым, но прошлого уже вернуть не удастся. И демографического прошлого также", - отметил ученый.

По его словам, нам надо планировать развитие экономики в условиях ограниченных трудовых ресурсов:

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"Здесь направление - определенные инновации. Это автоматизация, повышение производительности труда, компьютеризация производства. Это частично может решить проблему в рабочей силе".

Гладун подчеркнул, что для улучшения демографической ситуации возможен вариант о предоставлении гражданства иностранцам.

"Но здесь более сложная проблема - сколько людей, из каких стран приглашать. В принципе, это можно делать через образование, привлечь сюда детей и проводить примерно такую же программу адаптации, которую проводят сейчас страны западной Европы. Но это надо делать осторожно и для этого нужен общественный диалог", - сказал он.

Гладун пояснил, что ехать в Украину будут преимущественно люди из стран, которые экономически более низкого уровня, чем Украина - это страны Азии, возможно, бывшего Советского Союза, и африканские страны. А это люди с другой ментальностью, другой культурой и религией. Что касается возвращения домой украинцев из-за рубежа, то, по данным различных исследований, точно планируют остаться за границей где-то 25%; точно вернуться - где-то 25-30%.

"То есть половина людей еще колеблется возвращаться или нет. И возвращение будет зависеть в основном от: фактора безопасности, на каких условиях и в каких границах закончится война; от наличия жилья в Украине; от наличия работы и, если есть дети, то от социальной инфраструктуры для детей. И они будут сравнивать это с той ситуацией, которая есть у них сейчас в какой-то стране Европы", - отметил Гладун.

По его словам, сейчас идет в Европе борьба за людей:

"И поэтому все факторы и поведение этих государств будут способствовать тому, что скорее всего, меньший процент вернется".

Демографический кризис в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, летом в ООН обнародовали прогнозы народонаселения мира, согласно которым в 2100 году население Украины составит всего 15,3 млн человек.

В октябре глава Восточноевропейского Фонда народонаселения ООН Флоренс Бауэр сообщила, что после полномасштабного вторжения РФ население Украины сократилось на четверть. Это следствие того, что происходит отъезд людей из страны, уменьшилась рождаемость и гибнут люди.

Наибольшая доля сокращения населения Украины пришлась на 6,7 млн беженцев, которые сейчас проживают за рубежом, преимущественно в Европе. В 2021 году в Украине проживало около 40 млн человек.

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