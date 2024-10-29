Тенденция такова, что численность населения в нашем государстве очень сильно сократилась, отметил эксперт.

На 1 января текущего года приблизительное количество населения Украины, которое находилось на территории в границах 1991 года, составляло примерно чуть более 35 миллионов человек.

Такой информацией поделился заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук Александр Гладун во время интервью "РБК-Украина".

"Мы не знаем реальную ситуацию на неподконтрольных Украине территориях, поэтому оценки могут быть абсолютно разные. Но, бесспорно, тенденция такова, что численность населения очень сильно сократилась. И плюс во время войны вряд ли можно применять нормальные методологические положения демографической статистики", - сказал эксперт.

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По его словам, когда речь идет о сокращении численности населения, то речь идет о том, что именно стало меньше людей, которые находятся на украинской территории:

"Но возникает вопрос, учитывать ли наших беженцев, которые миллионами выехали за границу. Методологически, если человек отсутствует в стране более года, его можно снимать с учета. Но мы же понимаем, что ситуацию имеем нестандартную. Что люди сейчас там, но они могут вернуться".

Собеседник добавил, что поэтому сейчас стоит говорить о количестве украинцев, которые находятся на Родине по состоянию на определенные даты и на территории в определенных границах.

В центре внимания население Украины - что сообщалось

Ранее в Организации Объединенных Наций сообщали, что по состоянию на 1 января этого года население украинского государства составляло 37 млн 441 тысячу человек. В ООН прогнозировали, что к январю 2030-го количество населения возрастет до более 38 миллионов, а потом будет сокращаться.

В Организации также сообщали, что с начала полномасштабной войны против России (началась 24 февраля 2022-го), в Украине стало примерно на четверть меньше граждан - количество населения сократилось на 10 миллионов.

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