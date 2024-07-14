По состоянию на начало 2024 года население нашего государства составляло 37 млн 441 тысячу человек.

В 2084 году население Земли достигнет своего максимального уровня в этом столетии и будет составлять около 10,3 миллиарда человек. Что касается Украины, то к 2100 году население уменьшится до 15,3 млн человек. Об этом говорится в пересмотре прогнозов народонаселения мира на 2024 год, который подготовил Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

В ООН отмечают, что по состоянию на 1 января 2024 года население нашего государства составляло 37 млн 441 тысячу человек. По прогнозам, к январю 2030 года оно вырастет до 38 млн 505 тысяч. К 2050 году в Украине будет уже 32 млн 165 тысяч человек, а в 2069 году - 25 млн 142 тысячи. В 2081 году эта цифра станет еще меньше, а именно - 20 млн 907 тысяч, а в 2091 году - 17 млн 762 тысячи. И уже в начале другого столетия в Украине может жить лишь 15,3 млн граждан.

По данным ООН, в Индии по состоянию на 1 января 2024 года насчитывалось 1 млрд 444 млн 436 тысяч человек, а в 2100 году их количество может вырасти до 1 млрд 509 млн 107 тысяч.

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В то же время в Китае население значительно уменьшится. Сейчас в стране живет 1 млрд 420 млн 909 тысяч человек, однако в 2100 их может быть уже 638 млн 685 тысяч.

Что касается Европы, то там численность населения также уменьшится. Если по состоянию на 1 января 2024 года там жило 745 млн 380 тысяч человек, то в 2100 году эта цифра составит 593 млн 113 тысяч.

По информации ООН, в России на начало 2024 года проживало 145 млн 206 тысяч человек, а в 2100 в стране-агрессоре будут жить 126 млн 439 тысяч граждан.

В то же время население Израиля наоборот станет больше. В 2100 году оно может вырасти до 19 млн 700 тысяч против 9 млн 322 тысяч по состоянию на 1 января 2024 года.

В ООН также спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни к концу 21 века будет составлять 81,7 года. При этом мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, женщины - почти 84 года.

Исследование относительно украинцев - последние новости

Как писал УНИАН, только половина украинских беженцев видит будущее своих детей за рубежом. К примеру, в Германии более половины украинских граждан (57%) видят будущее своих детей в этой стране, тогда как 39% - в Украине. Однако в Нидерландах ситуация другая - более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине и только 29% - в текущей стране проживания.

Также другое исследование показало, что большая часть европейцев поддерживают увеличение военной поддержки для Украины, однако все же в отдельных странах преобладает противоположное мнение. В частности в Болгарии, Греции и Италии большинство людей считает, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам по мирному соглашению.

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