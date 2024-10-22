Большинство потерь приходится на беженцев, но и погибшие на войне тоже есть в значимом количестве.

Население Украины сократилось на 10 миллионов, или примерно на четверть, с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Восточной Европы Фонда народонаселения ООН Флоренс Бауэр, пишет Reuters.

Отъезд миллионов беженцев, падение рождаемости и прямые смерти от рук россиян превратили и без того сложную демографическую ситуацию в Украине в более серьезную, заявила представительница ООН.

"Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", - сказала она. Чтобы поддерживать стабильную численность населения, нужен коэффициент рождаемости 2,1 ребенка на женщину.

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По словам Бауэр, для точного подсчета того, как повлияла война на население Украины, придется подождать до окончания конфликта, когда наконец можно будет провести полную перепись.

Наибольший "вклад" в сокращение населения Украины приходится на беженцев - из-за российской агрессии страну покинули 6,7 миллиона человек. Количество погибших от боевых действий меньше, но тоже имеет значение.

"Трудно иметь точные цифры, но оценки колеблются в пределах нескольких десятков тысяч погибших", - сказала представительница ООН.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, после войны в Украину, вероятно, вернется от трети до половины беженцев, которые выехали после 24 февраля 2022 года. Такой прогноз дает директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Также мы рассказывали, что по подсчетам украинских демографов уровень рождаемости в Украине катастрофически упал. Уже в 2021 году он был катастрофически низким - 1,2 ребенка на женщину. Теперь он, вероятно, уже меньше единицы.

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