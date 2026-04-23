Что нужно изменить в мобилизации: Буданов дал четкий ответ

Глава Офиса президента подчеркнул, что у нас миллионы уклонистов.

Мобилизацию в Украине невозможно отменить, поскольку без нее не будет возможности доукомплектовать вооруженные силы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

"Вопрос в том, что без мобилизации невозможно доукомплектовать армию. А в стране, которая долгое время находится в состоянии войны, все желающие уже давно ушли добровольно. А люди нужны. Если не будет людей – не будет фронта. Падет фронт – не будет Украины", – сказал Буданов.

На вопрос, как он видит реформирование мобилизации в Украине, Буданов ответил:

"Единственное, что можно попытаться действительно реформировать, – это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного призыва, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт призыва. Ведь есть и другая страшная правда – у нас миллионы людей уклоняются от призыва", – сказал глава ОП журналистам.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в Украине нет массовой "бусификации". Он отметил, что за прошлый год было лишь 5 тысяч обращений о нарушениях со стороны ТЦК. Тогда как в целом было мобилизовано около 360-400 тысяч человек. Поэтому он отметил, что ждать смягчения мобилизационных мер в Украине не стоит.

Он также объяснил, что мешает Украине привлекать иностранцев в армию. По его словам, причинами этого являются "определенная дезинформация" за рубежом относительно условий службы в Украине и языковой барьер. В то же время он отметил, что эта идея не является новой и обсуждается во время заседаний комитета.

