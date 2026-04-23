Мобилизация многодетных: адвокат рассказала, когда право на отсрочку могут аннулировать

Она отметила, что даже наличие троих детей не гарантирует освобождения от призыва, если не соблюдено одно критическое условие.

Наличие трех и более детей дает право на отсрочку от мобилизации, однако существуют конкретные юридические нюансы, из-за которых мужчину могут законно призвать в армию. Об этом рассказала адвокат Руслана Слободянюк в комментарии для "Суспільного".

По словам эксперта, право на отсрочку регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как отметила Слободянюк, оформить этот статус можно через приложение "Резерв+" или ЦНАП, предоставив соответствующий пакет документов.

"Для оформления отсрочки военнообязанному необходимо предоставить паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, в которых он указан в качестве отца, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении", – подчеркнула адвокат.

В то же время, по имеющимся данным, одного факта отцовства не всегда достаточно. Как говорится в разъяснении, комиссия ТЦК обращает внимание на фактическое содержание детей.

"Например, биологические отцы, имеющие задолженность по алиментам более трех месяцев, могут быть призваны в армию. Также отсрочка автоматически заканчивается, если кому-то из детей исполнится 18 лет", – пояснила Слободянюк.

Также специалист отметила, что право на отсрочку может получить и отчим, если он официально усыновил детей. В таком случае доказывать факт содержания не нужно. Однако, если усыновления не было, мужчине придется подтверждать, что биологический отец не участвует в содержании детей.

Незаконный выезд мужчин

Ранее УНИАН писал, что около 70 тысяч украинских мужчин могли выехать за границу с нарушениями, однако юрист Олег Мицик делит их на три различные категории.

К первой относятся те, кто выехал законно, но вовремя не вернулся, ко второй – лица, пересекшие границу нелегально вне пунктов пропуска, а к третьей – те, кто использовал поддельные документы. Именно последняя категория является наиболее уязвимой с юридической точки зрения, поскольку фальсификация документов дает основания для реального уголовного преследования.

Юрист подчеркивает, что европейские страны не будут выдавать мужчин призывного возраста принудительно, поэтому для их возвращения государство должно предложить стимулы, такие как гарантированное трудоустройство на предприятиях.

