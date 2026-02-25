В Раде объяснили, можно ли ограничить в Украине Telegram или другую соцплатформу

Нардеп отметил, что есть два законопроекта, касающихся регулирования социальных платформ.

Ограничить Telegram или какую-либо другую социальную платформу невозможно, как и провести деанонимизацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Никита Потураев, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Отвечая на вопрос УНИАН, видит ли он в ближайшие месяцы перспективу какого-либо ограничения "Телеграма", Потураев заявил:

"Ограничить Telegram невозможно. Ни одну социальную платформу ограничить невозможно". Относительно деанонимизации он сказал, что "это тоже невозможно сделать".

"Вот смотрите: я владелец "Телеграма"... Вы ко мне приходите и говорите: "Деанонимизируйте аккаунты". Я говорю: "Кто вы такие? До свидания"... Я вас не знаю, я на вас внимания обращать не буду. Потому что я не в вашей юрисдикции", - сказал нардеп.

Видео дня

Законопроекты о регулировании социальных платформ

В то же время он отметил, что есть два законопроекта, которые касаются регулирования социальных платформ, таким образом, соответственно, и "Телеграма". В них говорится, в частности, о том, что платформы должны иметь представительства и контактировать с соответствующими органами Украины.

"Второе, что мы требуем, что если оно находится в противоречии, скажем так, с украинским законодательством, то это должно исправляться... Нельзя извне что-то сделать с каким-то там Telegram-каналом или Facebook-аккаунтом, или YouTube-видеоблогом, чем угодно. Это может делать только администрация этой сети. То есть никакое государство не может влезть туда само", - подчеркнул парламентарий и добавил, что для государства это невозможно с технологической точки зрения.

Да, говорит Потураев, нужна коммуникация и удаление контента, который не соответствует украинскому законодательству. В случае неудаления речь должна идти о предупреждениях, штрафах, а дальше - "банить надо". В то же время, по словам депутата, здесь возникает противоречие с европейскими партнерами, которые говорят, что это может быть ущемлением свободы слова.

"Я считаю, что эти двери не закрыты. Также есть потенциальная возможность наложить санкции, как в свое время было сделано с "Одноклассниками", с "ВКонтакте". Есть технологические проблемы... У нас нет так называемых "блекбоксов", которые фильтруют трафик", - пояснил он.

Кроме того, отметил Потураев, крупные интернет-провайдеры будут выполнять нормы закона, а "те, кто будет очень хотеть", или какой-то мелкий провайдер может предоставлять услуги, доступ к запрещенному. Также можно использовать VPN.

"Украинская практика доказывает, что все же количество пользователей падает. Это можно было бы сделать. Целесообразно ли это делать? Мне трудно сказать", - добавил глава Комитета.

Он также высказал мнение, что вербовать украинцев в других мессенджерах россиянам будет сложнее, однако полностью устранить риски вербовки невозможно.

По словам Потураева, парламентарии готовы рассматривать вопрос о Telegram, но им не хватает национального консенсуса и понимания европейских партнеров.

Есть ли голоса в Раде

На вопрос УНИАН, есть ли в Раде голоса за соответствующий закон, он сказал:

"Можно же и провалить закон. Тогда увидим, что нет в парламенте голосов".

В то же время, по мнению депутата, после последних терактов голоса все же найдутся.

Председатель Комитета уточнил, что в законе речь шла бы о градации наказаний за нарушение законодательства (в частности, пропаганду рашизма), крайней мерой которой может быть запрет.

То есть это не был бы закон о запрете "Телеграма", а закон, в котором, в частности, "как крайняя уже, за пределом, мера наказания - это запрет". "А не сразу запрет... Мы должны придерживаться европейских стандартов. А именно - идти постепенно. Так, как у нас в законе о медиа. Предупреждение, если нарушение нетяжкое; штраф такой, штраф больше, штраф больше и далее уже - высшая мера наказания", - сказал он и добавил, что "Телеграм" должен следить за контентом.

Разговоры о блокировке Telegram в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове 22 февраля вновь поднимает вопрос о блокировке Telegram и других подобных анонимных платформ.

По ее словам, российские оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что стоит рассмотреть вопрос об ограничении Telegram как сети, через которую украинцев вербуют для совершения террористических актов. В то же время, по его словам, "запретить полностью запрещенное невозможно".

По словам Ярослава Юрчишина, народного депутата от "Голоса", председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, технические возможности для запрета Telegram в Украине есть, но наиболее вероятным вариантом является деанонимизация пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: