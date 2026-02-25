Украина вполне способна создать безопасную альтернативу Telegram на базе 'Дії', - нардеп

Вопрос блокировки Telegram перестал быть теоретическим.

Telegram стал ключевым каналом коммуникации для власти, медиа и бизнеса в Украине. Однако недавно министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что стоит рассмотреть вопрос об ограничении Telegram как сети, через которую украинцев могут вербовать для совершения террористических актов. Председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью УНИАН рассказал, обладает ли Украина реальными техническими возможностями для этого и какие альтернативы государство способно предложить миллионам пользователей и бизнесу.

Есть ли в Украине техническая возможность заблокировать или ограничить Telegram?

Согласно данным Государственной службы защиты информации ГСЗИ, если говорить о блокировке, такая техническая возможность есть. А вот с ограничениями сложнее. Это ограничение можно осуществить через использование платформ, которые Telegram сам использует, то есть Google Play и Apple Store - и у нас был такой опыт. Помните, что эти платформы заставили Telegram заблокировать целый ряд российских пропагандистских каналов, но в этот же день Telegram заблокировал чат-боты государственных институтов в Украине, как бы демонстрируя, что это будет сложно.

Видео дня

Недавний российский опыт показал: блокировка, падение аудитории мессенджера на 4% за неделю полностью совпало с ростом использования VPN. В итоге, не рискует ли государство вместо снижения активности потерять контроль над тем, что происходит в Telegram?

Да, это будет сложнее, чем в свое время "ВК" или "Одноклассники", но на самом деле это реально. Опять же хочу подчеркнуть, что речь не идет о стопроцентном запрете или собственно блокировке. Понятно, что те, кто имеет высокий уровень опыта в информационных технологиях и может обходить любые ограничения, используя VPN или другие механизмы, пытаются смотреть и "Одноклассники" или "Вконтакте".

Но здесь речь идет о том, чтобы снизить число людей, к которым Федеральная служба безопасности России имеет прямой доступ через Telegram, потому что сейчас таких, как показывает практика, 70-80% – это чрезвычайно большое число для российской платформы.

Что касается контроля - нельзя потерять то, чего нет. У нас нет контроля над Telegram, а процент людей, которые пользуются VPN для Одноклассников или ВКонтакте, не превышает 5%. По разным данным, от 2 до 5%. Даже если это число будет в три или четыре раза больше, это не будет 70-80%. Плюс у нас достаточные технические возможности, чтобы и это число уменьшать адресно, работая с поставщиками интернета или мобильной связи.

А ГСИ на совещании координационного штаба по вопросам кибербезопасности на базе СНБО сказали, что если техническое задание будет поставлено, они найдут механизмы, как решить эту задачу.

Президент, премьер, секретарь СНБО, министр обороны и сотни депутатов ведут собственные Telegram-каналы. Готовы ли они отказаться от этого инструмента коммуникации, если полноценной альтернативы фактически нет?

Я вижу каналы Зеленского и Буданова в Watsapp, и они достаточно популярны. И если бы руководители государственных институтов, учреждений действительно следовали тому, о чем они говорят... Потому что странно звучит, когда Министерство внутренних дел говорит о том, что нужно ограничить Telegram, а эту информацию журналисты берут с официального Telegram-канала Министерства внутренних дел.

Поэтому здесь нужно было быть последовательными, но я не могу говорить за других людей. Я свой Telegram-канал закрыл и не вижу никаких проблем в коммуникации ни с избирателями, ни с журналистами. Facebook, WhatsApp, X полностью перекрывают эту потребность. У меня, по крайней мере, есть стопроцентное убеждение, что мое присутствие в российской сети не легитимизирует ее.

Поэтому от него нужно отказываться. Единственное, надеюсь, что не придется ждать еще одной трагедии, как теракт во Львове, который координировался через Telegram, или как убийство Андрея Пробия, Ирины Фарион, или огромное количество других террористических актов, как выявленных заблаговременно, так и тех, которые не удалось вовремя остановить, которые координировались вот через Telegram.

Даже если Telegram доступен иностранным спецслужбам, нет гарантий, что то же самое не касается других мессенджеров. Если ими также можно координировать преступления, в частности теракты, то что дальше - блокировать все сервисы с шифрованием?

Конечно, можно координировать теракты и в других мессенджерах, и ФСБ будет искать эти возможности, но в связи с тем, что серверы Telegram находятся в России, что огромное количество сотрудников Telegram - в России, ФСБ имеет гораздо более легкий доступ к данным этой сети, чем к любой другой, за исключением государственной сети MAX, которую сейчас Россия создает для внутреннего пользования, повторяя китайское пространство.

Сейчас Россия фактически перестраивает свое информационное пространство так, что Telegram показательно ограничат в России для того, чтобы им пользовались за пределами страны. Так же, как в свое время Китай поступил с TikTok – в Китае вы им пользоваться не сможете. У них есть отдельная сеть Duen для внутреннего пользователя. Россия идет по тому же пути. Так нужно ли нам подыгрывать ей в этом, максимально распространяя Telegram и верифицируя его присутствием там должностных лиц?

Как на это отреагирует общество, ведь Telegram давно стал главной площадкой коммуникации?

По-разному. Сознательная часть общества, которая понимает, что российский продукт - это всегда троянская тень, в принципе уже отказывается от Telegram, и целый ряд государственных институтов, общественных организаций, которые им не пользуются, ничего не теряют.

Это вопрос привычки, потому что, например, по каналу Воздушных Сил в WhatsApp или по специальному приложению "Тревога" вполне можно отслеживать перемещение дронов и ракет, как и в Telegram. Возможно, не с авторскими трактовками, как у "Николаевского Ванька", но это вполне реально, многие люди это делают.

Я помню, насколько часть людей не воспринимала ограничения "Одноклассников" или "Вконтакте", или протестовала против закрытия каналов Медведчука. Но мы с вами живем без "Одноклассников" уже почти 10-й год – и небо на голову не упало, но российской ИПСО стало меньше, хотя она до сих пор осталась достаточно активной в Telegram. Ну, конечно, в других сетях тоже, но в других сетях мы по крайней мере понимаем, как с ней бороться.

Это будет непопулярное решение. Собственно, поэтому чиновники не спешат его принимать, но во время войны у нас нет роскоши принимать только то, что нравится. Иногда нужно принимать те решения, которые необходимы.

Кроме коммуникации, Telegram выполняет и информационную функцию. Что делать сотням новостных каналов, переходить в другие мессенджеры?

Ну, на самом деле уже многие издания перешли в тот самый WhatsApp. Это вопрос привычки. Все говорят, что каналы в Telegram удобнее – не скажу, я пользуюсь каналами в WhatsApp и имею доступ к тем изданиям, которые присутствуют там. Из положительного: там присутствуют и международные издания, как BBC и т.д. То есть здесь сразу можно очень четко смотреть и сравнивать информационную картину.

Для всего есть альтернатива. И в данном случае говорить, что Telegram незаменим, нельзя, он удобен и привычен, но вопрос удобства и привычности нивелируется вопросом безопасности. Если, конечно, осознать, а не пытаться натянуть сову на глобус и говорить, что в российской сети опасности не существует.

И на самом деле верифицированные медиа имеют настолько большую аудиторию, что работа через безопасные западные платформы YouTube, WhatsApp вполне может компенсировать Telegram.

Telegram – это еще и о деньгах: тысячи украинских бизнесов работают через этот мессенджер. Если его полностью заблокировать, им также стоит перейти в другие мессенджеры, или государство сможет предложить им какую-то альтернативу?

Страна, которая сделала "Дію", которую сейчас используют как образец по всему миру, явно может сделать безопасный мессенджер для коммуникации в бизнесе. При том, что для бизнеса незащищенность частных данных в Telegram несет огромный риск, потому что пересылать документы в этой сети – это подвергать себя опасности, в частности, мошенничества.

Именно в Telegram больше всего взламывают аккаунты и больше всего краж. В качестве альтернативы есть западные действующие сети. Большая часть бизнеса, особенно работающая в оборонном секторе, не использует Telegram с точки зрения безопасности, пользуется Signal или Threema.

Да, это не наши сети. Когда государство предложит сеть для коммуникации, это вполне может быть на базе "Дії". Но поверят ли бизнес и общество этой сети и будут ли готовы ею пользоваться, поскольку государство априори, создавая новую сеть, будет иметь доступ к какой-то информации? Помните, какая была дискуссия во время внедрения "Дії", мол, мы очень большую часть наших личных данных передаем государству.

Поэтому технически государство способно создать собственную сеть, но важно, чтобы ей доверяли. И если будет личный пример государства, в первую очередь, лично руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту.

справка Ярослав Юрчишин председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин - народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос», общественный деятель и эксперт по антикоррупционной политике и адвокации. 9 декабря 2023 года Верховная Рада назначила его председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова. До работы в парламенте возглавлял направления антикоррупционной деятельности в общественном секторе: в частности, был исполнительным директором Transparency International Украина (2016–2018 годы) и в дальнейшем работал в руководящих должностях организации.

Вас также могут заинтересовать новости: