Нужно ли заблокировать Telegram в Украине: Буданов дал ответ

Глава ОП считает, что нужно прежде всего ввести регистрацию Telegram-каналов.

Telegram-каналы в Украине должны быть зарегистрированы, а их владельцы - нести ответственность за контент, который публикуют. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью, которое вышло в эфире национального телемарафона.

На вопрос журналистов, нужно ли блокировать Telegram-каналы, он напомнил, что еще в 2024 году предлагал "не то что блокировать, а немного упорядочить и уменьшить скорость, чтобы Telegram был мессенджером, тем, чем он и должен быть".

"Я не против мессенджеров, не против даже Telegram-каналов, но, извините, регистрируйте свой Telegram-канал, показывайте, кто за ним стоит, несите ответственность за тот контент, который вы на нем выставляете. А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще и ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка - это уже вопрос о другом", - сказал Буданов.

На вопрос, возможно ли это упорядочить в Украине, глава ОП ответил: "Я думаю, что да" и добавил, что "это может многим не понравиться". Когда журналисты спросили, кому это может не понравиться, он сказал: "Да это огромное количество людей. Посмотрите, сколько у нас в Украине Telegram-каналов".

Вероятная блокировка Telegram в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, после теракта во Львове, в результате которого погибла полицейская, в ОП заговорили о блокировке Telegram. В частности, заместитель руководителя Ирина Верещук отметила, что оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях, для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов. По ее словам, если для защиты жизней украинцев и нацбезопасности нужно будет "ограничить возможности этих платформ", значит, это нужно сделать.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказал мнение, что стоит рассмотреть вопрос ограничения Telegram. Он считает, что этот вопрос не только к МВД или СБУ, мол, ответ на него должно дать и общество. Глава МВД добавил, что фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через Telegram.

Между тем председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал, что ограничить Telegram или какую-либо другую социальную платформу невозможно, как и провести деанонимизацию. "Вот смотрите: я владелец "Телеграма"... Вы ко мне приходите и говорите: "Деанонимизируйте аккаунты". Я говорю: "Кто вы такие? До свидания"... Я вас не знаю, я на вас внимания обращать не буду. Потому что я не в вашей юрисдикции", - пояснил нардеп.

