Бегство из Украины и связи с РФ: появились новые возможные подробности об экс-главе Минздрава Илье Емце

Бывшего министра здравоохранения и многолетнего директора Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Илью Емца вновь упоминают в громком скандале. Telegram-канал Harley Quinn обнародовал новые обвинения в адрес кардиохирурга, касающиеся его якобы выезда за границу в начале полномасштабного вторжения и возможных связей семьи с РФ, пишет "Фраза".

Отмечается, что это уже не первый разоблачительный материал о деятельности известного врача в СМИ. Ранее канал публиковал материалы о возможных домогательствах к сотрудницам больницы, а журналисты провели расследование о предполагаемой покупке Емцем во время войны элитной недвижимости в Греции и значительных сбережениях на счетах его безработной жены.

По данным Harley Quinn, в начале полномасштабного вторжения Емец, который на тот момент возглавлял медицинское учреждение, якобы покинул Украину.

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"Наш врач так и не рассказал, как сбежал за четыре дня до полномасштабного вторжения, оставив больницу и всех больных детей, которых сегодня использует для собственного пиара. Просидел за границей, пока Киев находился под угрозой, а потом вернулся, как будто ничего не произошло, и продолжил отмывать деньги на тендерах", – говорится в сообщении канала.

Особое внимание авторы канала уделили семье бывшего министра. В публикации отмечается, что сын Ильи Емца, работая на государственной службе, ведет собственные социальные сети на русском языке. В то же время его жена Александра Телегузова, работающая врачом, якобы получала образование в московском университете.

Отдельно в публикации упоминается отец Александры Телегузовой.

"Телегузова тоже довольно интересная личность. Ее отца задержали с поличным при получении взятки в размере 2,5 миллиона за содействие в продвижении в Верховную Раду. Сейчас он занимает должность начальника отдела международных связей Винницкого национального медицинского университета", – отмечают авторы канала.

Информация о задержании чиновника ранее фигурировала в материалах украинских СМИ. Также авторы Harley Quinn обращают внимание на предполагаемое имущественное положение сына Ильи Емца.

По данным канала, во время войны он якобы приобрел недвижимость в Одессе и новый автомобиль Subaru Outback 2025 года выпуска. Ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет около 50 тысяч долларов.

Сам Емец более двух десятилетий возглавлял Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, дважды занимал пост министра здравоохранения и считается одним из самых известных украинских кардиохирургов.

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