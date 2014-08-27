Правозащитница: госпитали в Ростове-на-Дону переполнены ранеными

Об этом заявила в эфире телеканала "Дождь" член совета при президенте РФ по правам человека Элла Полякова.

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"Знаю, что переполнен госпиталь в Ростове-на-Дону, переполнены госпитали на юге, причем в госпитале в Ростове-на-Дону, в лагерном госпитале, находится тот контрактник, который обращался к нам, когда мы были в Чечне, в Грозном , когда у нас было выездное заседание президентского совета", - отметила Элла Полякова, добавив, что эти контрактники были и в Крыму.

Ранее Элла Полякова сообщала, что за участие в боевых действиях на востоке Украины военным, которые проходят службу по контракту в Дагестане, платили по 250 тыс. руб. Кроме того, она утверждала, чтораненых контрактников после возвращения с территории Украины в Россию увольняют со службы, чтобы "не было никакой социальной ответственности перед ними и перед их семьями".

Напомним, Элла Полякова также сообщала о 100 военнослужащих, которые были доставлены с ранениями в один из госпиталей Санкт-Петербурга.