Чеченские наемники обстреляли Луганск из "Градов" - СНБО
17:44, 19 августа 2014Политика
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Сегодня днем чеченские наемники обстреляли из установок «Град» жилые дома в Луганске.
Чеченцы обстреляли жилые дома в Луганске / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Террористы продолжают обстреливать жилые массивы и объекты инфраструктуры в зоне АТО. Так, сегодня в Луганске боевики чеченской национальности из установок «Град», которые предварительно были установлены в восточных кварталах города, обстреляли жилые дома», - сообщил Лысенко.
Читайте такжеС территории РФ Украину обстреливают из гаубиц, "Градов" и минометов - МИДКак сообщал УНИАН, ситуация в Луганске критическая. В городе 17-й день нет света, воды, не работает мобильная и стационарная связь.
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