Чеченские наемники обстреляли Луганск из "Градов" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Террористы продолжают обстреливать жилые массивы и объекты инфраструктуры в зоне АТО. Так, сегодня в Луганске боевики чеченской национальности из установок «Град», которые предварительно были установлены в восточных кварталах города, обстреляли жилые дома», - сообщил Лысенко.

Читайте такжеС территории РФ Украину обстреливают из гаубиц, "Градов" и минометов - МИДКак сообщал УНИАН, ситуация в Луганске критическая. В городе 17-й день нет света, воды, не работает мобильная и стационарная связь.