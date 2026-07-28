Почему женщинам так трудно принимать комплименты: психологи назвали 10 причин

Иногда критика от человека, чье мнение женщина ценит, кажется более важным, чем комплимент.

Некоторые люди лучше воспринимают критику и не любят, когда их хвалят. Это особенно актуально для женщин, которые и так испытывают огромное давление, заставляющее их выглядеть и вести себя определенным образом.

Как пишет YourTango, иногда критика от человека, чье мнение женщина ценит, кажется более важным, чем комплимент, потому что это способ получить внимание, которому она, как ей кажется, может доверять больше.

Вот 10 невеселых причин, почему некоторые женщины, по мнению психологов, предпочитают критику комплиментам.

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1. Они боятся лжи

Иногда женщины не умеют принимать комплименты, потому что им кажется, что все хорошее, что они слышат, неправда. Они сомневаются в искренности говорящего, в наличии веской причины для этого или же их собственные комплексы мешают им.

2. Они не хотят дополнительного давления

Некоторые люди получают приятный заряд позитива от комплиментов, но другие чувствуют, будто на их плечи лег дополнительный груз. Женщины, попадающие во вторую категорию, считают, что похвала создает стандарт, которому они должны соответствовать или даже превосходить, поэтому им приходится работать усерднее.

3. Они не понимают, что значит скромность

Большинство детей поощряют быть скромными, а не эгоистичными. Однако некоторые заходят слишком далеко, так сильно стараясь не завышать свою самооценку, что в итоге вообще перестают о себе думать. Это может быть особенно проблематично для женщин, на которых чаще, чем на мужчин, оказывается давление, требующее скромности и покорности..

4. Они устанавливают для себя нереалистичные ожидания

Женщины-перфекционистки одновременно считают, что далеки от совершенства, но также, что могут достичь совершенства, если просто будут больше стараться. Они никогда не смогут воспринять комплимент всерьез, если подумают, что для исправления своих недостатков потребуются сверхчеловеческие усилия.

5. Они считают, что их ценность зависит от того, что о них думают другие

Некоторые люди совершенно неправильно понимают свою ценность и думают, что должны заслужить ее. Общество постоянно стравливает женщин друг с другом и создает впечатление, что места не хватает всем. Из-за этого критика кажется им более безопасной, потому что они уже в это верят.

6. Они чрезмерно самокритичны

Кажется, что комплимент должен заставить человека, который крайне самокритичен, остановиться и переосмыслить ситуацию, но обычно происходит обратное. Люди, которым не хватает уверенности в себе, чувствуют себя очень некомфортно, когда их хвалят, потому что это не соответствует тому, кем они себя считают.

7. Они не хотят, чтобы ими манипулировали

Некоторые женщины настолько опасаются манипуляций, что отказываются принимать искренние комплименты на случай, если они окажутся неискренними. Они намеренно отказываются доверять кому-либо, кто к ним добр, чтобы не испытывать боль от осознания своей ошибки и того, что человек просто манипулировал ими.

8. Они не хотят никого разочаровать

Женщина, которая боится подвести людей, может истолковать комплимент как нечто, чему она должна соответствовать. Как будто некий стандарт установлен на века, и теперь она не может ему не соответствовать, в то время как критика дает ей возможность расти.

9. Они не привыкли к похвале

Женщины, которые не получали много комплиментов в детстве, не захотят слышать их и во взрослой жизни. Если их родители были более критичны, они будут ожидать того же и от остального мира.

10. Они боятся, что тот, кто их хвалит, поймет, что неправ

Вместо того чтобы быть благодарными за комплимент, некоторые люди начинают переживать, действительно ли это относится к ним. И если они чувствуют, что это не так, они будут пребывать в страхе, что другой человек однажды увидит, кто они на самом деле, и поймет, что все хорошее, во что они верили, было неправдой.

Ранее психологи рассказали, что люди с низким интеллектом обычно демонстрируют схожие привычки, даже когда пытаются выглядеть умными.

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