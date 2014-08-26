Правозащитница: в больницу Петербурга поступили около 100 раненых военных

Об этом сообщила член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Элла Полякова, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на телефонный разговор с Поляковой.

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"Пришел борт с очень большим количеством раненых в военно-медицинскую академию", - сказала она (речь идет о Военно-медицинской академии им. С. Кирова в Санкт-Петербурге).

По информации Эллы Поляковой, на борту было около сотни раненых военнослужащих. Где и при каких обстоятельствах они получили ранения, ей в настоящее время неизвестно. Она перепроверяет эту информацию.

Ранее сегодня стало известно, что Элла Полякова и другой член совета Сергей Кривенко направили запрос в следственный комитет РФ с просьбой провести расследование обстоятельств гибели девятерых контрактников 18-й мотострелковой бригады (в/ч 27777), уроженцев Дагестана. По официальной версии, они погибли на полигоне в Ростовской области 9 и 11 августа.

Как пояснила Полякова "Дождю", двухнедельная задержка с направлением запроса следователям была связана с необходимостью перепроверить информацию.