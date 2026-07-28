Провели содержательную беседу о приближении мира: Буданов о встрече в Белом доме

По его словам, позиции Киева и Вашингтона в отношении российско-украинской войны и перспектив её завершения полностью совпадают.

Украинская делегация провела содержательные переговоры о приближении справедливого мира и активизации переговорного процесса на всех уровнях с американскими коллегами в Белом доме. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"В составе украинской делегации под председательством президента Владимира Зеленского принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американскими коллегами в Белом доме. Провели содержательную беседу о дипломатических и связанных с безопасностью шагах, необходимых для достижения справедливого мира", - отметил глава ОП.

По его словам, позиция Киева и Вашингтона относительно российско-украинской войны и перспектив ее завершения полностью совпадает.

Видео дня

"Вместе с американскими партнерами мы четко понимаем необходимость скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об активизации переговорного процесса на всех уровнях. Благодарим США за непоколебимую поддержку Украины!" - подчеркнул Кирилл Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: