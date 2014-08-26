В Пскове напали на журналистов при посещении могил погибших десантников

Как рассказал журналист, неизвестные люди в черном угрожали ему и Илье Васюнину, когда они прибыли к дому, где предположительно живут родственники одного из похороненных накануне десантников, сообщает телеканал "Дождь".

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Родные от комментариев отказались, после чего журналисты попытались поймать такси. В этот момент к ним подошли неизвестные и начали угрожать. В частности, им в грубой форме посоветовали "уехать обратно на первом же поезде", а также сообщили, что "здесь очень много болот" и их "здесь никто не найдет". Кроме того, неизвестные добавили, что лично приедут на вокзал, чтобы провести журналистов.

Позже журналисты сообщили, что неизвестные напали на них возле кладбища в Выбутах. Их машину забросали камнями и прокололи 2 колеса. "За этим кладбищем, судя по всему, очень внимательно наблюдают. На нас сразу было совершено нападение", - добавил Владимир Роменский.

Журналисты планируют подать заявление на нападавших в полицию.

Как сообщали накануне СМИ, на кладбище в селе Выбуты под Псковом были похоронены десантники Леонид Кичаткин 1984 года рождения и Александр Осипов 1993 года рождения. Дата смерти указана как 19 и 20 августа этого года соответственно. Церемония прощания под охраной полиции состоялась в церкви Ильи Пророка в Выбутах. Обстоятельства гибели бойцов до сих пор неизвестны.