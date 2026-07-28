ЕС готовит санкции против рекордного числа компаний за помощь России, - Bloomberg

Это предложение - очередная попытка ЕС оказать давление на президента России Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1 600 компаний, которые, содействуют ведению Россией войны против Украины.

Как пишет Bloomberg, это станет крупнейшим числом юридических лиц, включенных в санкционный список в рамках одного пакета.

По данным источников издания, совокупный годовой оборот этих компаний превышает 20 миллиардов долларов, а число сотрудников - более 265 000 человек.

Видео дня

Они добавили, что в случае одобрения данного пакета число организаций, подпадающих под санкции ЕС в связи с войной России в Украине, увеличится на 50%.

Важно, что для принятия этих мер требуется согласие всех государств - членов ЕС. Последний пакет мер нацелен на конкретные компании, а не на продукцию или целые отрасли. По словам источников издания, работа над ним ведется уже несколько месяцев, поскольку чиновники пытаются нанести удар по любым не подпадающим под санкции элементам российского военно-промышленного комплекса.

"Хотя это предложение значительно увеличит число компаний, подпадающих под санкции ЕС, оно, вероятно, не окажет такого экономического воздействия, как предыдущие пакеты, направленные против нефтяной отрасли и банковской системы России", - сказано в статье.

Журналисты считают, что новое предложение будет принято в сложной обстановке. Недавно ЕС был вынужден смягчить несколько предложений в рамках 21-го пакета санкций против Москвы.

Учитывая эти сложности, чиновники сообщили представителям ЕС, что планируют распространить новое предложение в ближайшие недели, чтобы у столиц было достаточно времени для его рассмотрения. Затем будет поставлена цель принять санкции на встрече министров иностранных дел в октябре.

По словам источников издания, кроме того, блок готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Они также могут быть приняты осенью.

Санкции против РФ

Сегодня двухпартийная группа сенаторов объявила о достижении договорённости по долгожданному законопроекту, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить больше ограничений против крупных покупателей российских энергоносителей.

Трамп дал понять, что поддерживает эту меру, за которую ратовал покойный сенатор Линдси Грэм, и процедурное голосование по ней намечено на вечер вторника.

Вас также могут заинтересовать новости: