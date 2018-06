Объявлены лауреаты «Грэмми»

Объявлены победители престижной премии «Грэмми». Церемония вручения «Грэмми» прошла в 50-ый раз, сообщает АР.

Премию «Грэмми» как лучшая поп-исполнительница получила Эми Уайнхаус, за свою композицию «Rehab». Она же получила награду в номинациях «Дебют года» и «Лучший поп-альбом».

В номинации «Лучшее мужское исполнение поп-композиции» победил Джастин Тимберлейк и его песня «What Goes Around...Comes Around».

Лучшей группой в этой категории стала команда Maroon5 с песней «Makes Me Wonder» Лучшей песней в стиле ритм-н-блюз по стала композиция «No One» в исполнении Алиши Кис.

Лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное вокальное исполнение рок-композиции» стал Брюс Спрингстин с песней «Radio Nowhere».

Группа Chemical Brothers получила «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный альбом» за свой диск «We Are The Nigh».

Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» получили премию за исполнение произведений Стравинского и Прокофьева в номинации «Лучшее выступление в составе малого ансамбля».

Кандидат в президенты США Барак Обама получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за аудиоверсию его книги «The Audacity Of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream».

Газета.ру