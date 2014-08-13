Завтра в Луганскую область из Киева, Днепропетровска и Харькова отправят продовольственный груз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил министр аграрной политики Игорь Швайка.

"Завтра утром, время уточняется, продовольственные грузы будут направлены из Киева, Харькова и Днепропетровска в Луганскую область", - сказал он, отметив, что ориентировочное место прибытия груза - город Счастье.Читайте такжеЛуганск уже 11-й день без света, воды и телефонной связи

По словам министра, сейчас в ведомстве происходит совещание, на котором решается окончательный список продуктов, которые будут направлены в Луганскую область. В частности, по его словам, это будут крупы, мясные консервы и другие продукты длительного хранения.