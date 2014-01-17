Эксперт: НБУ не опасается, что скачок курса на межбанке приведет к росту спроса на валюту

Об этом заявил начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен банк Аваль» Дмитрий Сологуб.

Финансист полагает, что наблюдающаяся тенденция ослабления курса в начале года носит сезонный характер.

Также, по его словам, в этом году сыграли роль продолжительные выходные, в результате чего сформировался отложенный спрос на валюту.

Сологуб обращает внимание, что НБУ пока никак не прореагировал на скачок курса, позволив гривне девальвировать на несколько пунктов.

«Скорее, это связано с низким спросом на валюту со стороны населения. По оперативным данным в начале года спрос на наличную валюту находился на низком уровне, то есть НБУ пока не видит опасений в том, что скачок курса на межбанке приведет к существенному росту спроса на валюту со стороны населения», - сказал он.

В связи с этим, по мнению эксперта, стратегия НБУ в ближайшем будущем будет зависеть от поведения населения – если спрос на валюту вырастет, НБУ придется принимать меры.

«Если же этого не случится то не исключено, что Нацбанк может позволить курсу еще незначительно просесть», - предполагает Сологуб.

Напомним, что согласно данным НБУ, объем покупки наличной иностранной валюты в Украине в декабре 2013 года составил 2,2 млрд. долларов.