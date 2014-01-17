Эксперт: НБУ не опасается, что скачок курса на межбанке приведет к росту спроса на валюту

18:28, 17 января 2014
Общество
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Национальный банк Украины пока не видит опасений в том, что скачок курса на межбанке приведет к существенному росту спроса на валюту  со  стороны  населения.

Об этом заявил начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен банк Аваль» Дмитрий Сологуб.

Финансист полагает, что  наблюдающаяся тенденция  ослабления  курса  в начале года носит сезонный характер.

Также, по его словам, в этом году сыграли  роль  продолжительные  выходные,  в  результате  чего сформировался отложенный спрос на валюту.

Сологуб обращает внимание, что НБУ пока никак не прореагировал на скачок курса, позволив гривне девальвировать  на  несколько  пунктов.

«Скорее, это связано с низким спросом на валюту со стороны населения. По  оперативным  данным  в  начале  года  спрос  на  наличную  валюту находился на низком уровне, то есть НБУ пока не видит опасений в том, что скачок курса на межбанке приведет к существенному росту спроса на валюту  со  стороны  населения», - сказал он.

В связи с этим, по мнению эксперта,  стратегия  НБУ  в  ближайшем будущем будет зависеть от поведения  населения  –  если  спрос  на валюту вырастет, НБУ придется принимать меры.

«Если же этого не случится то не исключено,  что  Нацбанк  может  позволить  курсу  еще  незначительно просесть», - предполагает Сологуб.

Напомним, что согласно  данным  НБУ,  объем  покупки  наличной  иностранной валюты  в  Украине  в  декабре  2013  года  составил    2,2  млрд. долларов.

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