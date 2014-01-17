Захарченко поблагодарил милицию и внутренние войска за работу в прошлом году

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом министр заявил на заседании расширенной коллегии МВД при участии руководителей территориальных подразделений МВД, представителей Генеральной прокуратуры и народных депутатов по итогам деятельности ОВД в прошлом году.

По словам Захарченко, прошлый год был насыщен для органов внутренних дел разноплановыми событиями. Как отметил министр, в целом стражи порядка подтвердили свою боеспособность, сплоченность и верность присяге.

Читайте также: Янукович наградил работников милиции государственными наградами

"Позвольте выразить глубокую благодарность милицейским коллективам, военнослужащим внутренних войск за самоотверженное, профессиональное отношение к исполнению служебных обязанностей", – сказал Захарченко.

Говоря о непосредственной работе милиции, он заметил, что, в частности, в течение прошлого года существенно вырос уровень правоохранительного обслуживания граждан, улучшилось качество рассмотрения и принятия решений по заявлениям и сообщениям о совершении уголовного правонарушения.

"В прошлом году досудебное расследование начато по каждому третьему такому заявлению. В позапрошлом году – по каждому девятому", – подчеркнул Захарченко.

По его словам, в 2013 году украинским стражам порядка удалось достичь позитивных результатов работы. В частности, сократились количество умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, улучшилось раскрытие преступлений.

Захарченко заметил, что главным же приоритетом в работе ведомства на текущий год остается его реформирование.

"Проект концепции уже есть. Он практически учитывает наше виденье реформ в ведомстве", – сказал министр.