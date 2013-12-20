Президент Украины Виктор Янукович наградил работников милиции государственными наградами Украины.

Соответствующий указ размещен н официальном сайте Главы государства.

По случаю Дня милиции, Янукович вручил ордена «За заслуги » III степени, « За мужество» III степени, княгини Ольги III степени, орден Даниила Галицкого чиновникам из Житомирской, Харьковской, Херсонской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Черниговской, Донецкой, Волынской областей.

В основном награды получили начальники и заместители начальников управлений МВД в регионах, управлений общественной безопасности МВД Украины.

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Также медали и специальные звания получили работники милиции и других областей.

Среди других , медаль «За спасенную жизнь» получил и батальон милиции особого назначения «Беркут» Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Звание « Заслуженный юрист Украины» получил также и первый заместитель Министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенант милиции Виктор Дубовик.

Другим указом Президент присвоил специальные звания сотрудникам милиции.