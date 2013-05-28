Мошенник получил 3,5 млн. долларов с помощью главы правления банка

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, прокурор отдела процессуального руководства досудебным расследованиям и поддержкой государственного обвинения ГПУ Владимир Казмиренко проинформировал, что ведомство согласовало обвинительный акт в уголовном производстве в отношении мошенника, который завладел средствами банка и потратил их на свои потребности.

Следствием установлено, что в 2008 году он обратился в банк с просьбой предоставить кредит в сумме 3,5 млн. долларов США, которые потратил на свои нужды и не вернул учреждению.

Уголовное производство по этому факту расследовало Главное следственное управление МВД Украины по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

«В октябре 2008 года подозреваемый прибыл в главный офис банка и, используя свои дружеские отношения с председателем правления банка, обратился к нему с просьбой помочь получить кредит в сумме 3 млн. 500 тыс. долларов США, заверяя его в выполнении своих обязанностей заемщика по кредитному договору», - сказал Казмиренко.

Он отметил, что вопрос о предоставлении кредита указанному лицу было рассмотрено на заседании правления банка, по результатам которого было принято положительное решение и выдана указанная сумма кредита. При этом, по словам прокурора, ни председатель правления банка, ни члены заседания не были информированы о неудовлетворительном финансовом состоянии заемщика и о том, что он не намерен возвращать деньги банку.

Казмиренко также сообщил, что 16 февраля текущего года заемщик проинформирован о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

«23 мая текущего года обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу», - сообщил прокурор.

*** Действия, предусмотренные ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, караются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.