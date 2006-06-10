Полтора месяца длилось общее собрание акционеров «Укртелекома»

Сегодня завершило работу общее собрание акционеров «Укртелекома» после перерыва вызванного неутверждением финансового плана Кабинетом Министров Украины.

Собрание акционеров начало работу 26 апреля. В собрании был объявлен перерыв до момента принятия финансового плана Кабмином.

Финансовый план Кабмином был утвержден 7 июня 2006 года. Это позволило продолжить собрание и рассмотреть вопросы об определении основных направлений развития «Укртелекома» на 2006 год, а также утвердить нормативы распределения прибыли от деятельности «Укртелекома» за 2006 год.

Сегодня на собрании были утверждены следующие плановые нормативы распределения прибыли по итогам деятельности компании в 2006 году. Собрание приняло решение распределить прибыли следующим образом: в Фонд выплаты дивидендов направить 40% прибыли за 2006 год, в Фонд развития общества 30%, в Фонд материального поощрения работников "Укртелекома" 25%, и в резервный страховой фонд 5%.

Как сообщал УНИАН, в собрании акционеров ОАО “Укртелекома”, которое началось 26 апреля с.г., был объявлен перерыв в связи с тем, что правительство Украины не утвердило финансовый план «Укртелекома» на 2006 год. Собрание должно было продолжиться в течение нескольких дней после принятия финплана Кабмином. Промежуточная дата была назначена на 30 мая, однако и в тот день собрание не состоялось.

Кабмин утвердил финплан “Укртелекома” на текущий год 7 июня с.г.

В собрании 26 апреля принимали участие 447 акционеров, из них 20 - юридические лица. Всего на собрании было зарегистрировано 17 млрд. 599 млн. акций, что составляет 97,84% общего числа акций. Государству принадлежит 92,86% акций компании.

Напомним, что 26 апреля акционеры изменили состав Наблюдательного совета Общества и распределили чистую прибыль за 2005 г., однако до завершения работы собрания новоназначеные члены НС не могут приступить к исполнению своих обязанностей. Неутвержденными остались вопросы об определении основных направлений деятельности на 2006 год, а также утверждении нормативов распределения прибыли на 2006 год.