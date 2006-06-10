Полтора месяца длилось общее собрание акционеров «Укртелекома»
Но сегодня уже закончилось
Сегодня завершило работу общее собрание акционеров «Укртелекома» после перерыва вызванного неутверждением финансового плана Кабинетом Министров Украины.
Собрание акционеров начало работу 26 апреля. В собрании был объявлен перерыв до момента принятия финансового плана Кабмином.
Финансовый план Кабмином был утвержден 7 июня 2006 года. Это позволило продолжить собрание и рассмотреть вопросы об определении основных направлений развития «Укртелекома» на 2006 год, а также утвердить нормативы распределения прибыли от деятельности «Укртелекома» за 2006 год.
Сегодня на собрании были утверждены следующие плановые нормативы распределения прибыли по итогам деятельности компании в 2006 году. Собрание приняло решение распределить прибыли следующим образом: в Фонд выплаты дивидендов направить 40% прибыли за 2006 год, в Фонд развития общества 30%, в Фонд материального поощрения работников "Укртелекома" 25%, и в резервный страховой фонд 5%.
Как сообщал УНИАН, в собрании акционеров ОАО “Укртелекома”, которое началось 26 апреля с.г., был объявлен перерыв в связи с тем, что правительство Украины не утвердило финансовый план «Укртелекома» на 2006 год. Собрание должно было продолжиться в течение нескольких дней после принятия финплана Кабмином. Промежуточная дата была назначена на 30 мая, однако и в тот день собрание не состоялось.
Кабмин утвердил финплан “Укртелекома” на текущий год 7 июня с.г.
В собрании 26 апреля принимали участие 447 акционеров, из них 20 - юридические лица. Всего на собрании было зарегистрировано 17 млрд. 599 млн. акций, что составляет 97,84% общего числа акций. Государству принадлежит 92,86% акций компании.
Напомним, что 26 апреля акционеры изменили состав Наблюдательного совета Общества и распределили чистую прибыль за 2005 г., однако до завершения работы собрания новоназначеные члены НС не могут приступить к исполнению своих обязанностей. Неутвержденными остались вопросы об определении основных направлений деятельности на 2006 год, а также утверждении нормативов распределения прибыли на 2006 год.