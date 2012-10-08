Глава НСЖУ: нужно прекратить дискуссии «Является ли блогер журналистом»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, об этом он сказал во время 10-го Родосского форума «Диалог цивилизаций», который прошел с 4 по 8 октября на о. Родос (Греция).

В форуме приняли участие 540 политиков, экономистов, научных работников и журналистов из 63 стран мира. Среди главных тем дискуссий были ход социально-политических трансформаций в мире, глобализация и справедливость, экологические вызовы, проблемы, связанные с миграцией на планете.

Одной из ключевых тем, вызвавших дискуссию, стало «Формирование нового сетевого общества: новые цивилизационные вызовы». Участники форума констатировали, что цифровые СМИ уже можно назвать базовым культурным институтом глобальной электронной цивилизации, которая формируется в настоящее время. Они стали фактором, непосредственно формирующим социальную реальность.

По словам вице-президента ЮНЕСКО Метце-Мангольда Верена, «социальные сети создали альтернативу общественному мнению, они обошли любую цензуру, но, вместе с тем, в последнее время исчезают различия между информацией и пропагандой».

Председатель НСЖУ заявил: «В цифровом мире есть две основные проблемы - это вопрос соответствия этическим нормам контента, который размещается в сети, и решение проблемы его монетизации».

О.Наливайко считает, что «нужно прекратить общемировые дискуссии «является ли блогер журналистом» и шире привлекать интернет-авторов в профессиональные союзы с действующими кодексами журналистской этики, которая позволит повысить профессиональные стандарты, ответственность корреспондентов и качество журналистики в целом».