Отвод войск от линии соприкосновения глава Кремля хочет использовать в собственных интересах, как это уже было, уверен экс-спикер Генштаба ВСУ.

Пользуясь прикрытием переговорного трека, российский диктатор Владимир Путин продолжит вести активные наступательные действия, убежден военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Путин недаром выходит на условный Стамбул 2.0, а для того, чтобы, пользуясь прикрытием переговорного трека, продолжить вести активные наступательные действия. Слишком масштабны его приготовления к летней наступательной кампании. И они абсолютно красноречивы. Враг сосредотачивает свои усилия, чтобы атаковать и в перспективе взять под контроль крупнейшую городскую агломерацию на территории нашей Донетчины, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Я думаю, что под прикрытием переговорного трека Путин будет пытаться это сделать", - сказал Селезнев.

В то же время активизация вражеских сил и средств на юге Запорожской области и юге Херсонщины тоже, по словам Селезнева, свидетельствует, что Путин не отказался от планов оккупировать полностью украинские области, незаконно включенные в состав России.

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"Я думаю, что Путин размышляет, каким образом - то ли силой дипломатии, то ли силой оружия - реализовать кейс полной оккупации тех регионов нашей страны, которые включены в состав РФ в соответствии с новой редакцией российской Конституции", - отметил он.

Относительно инициативы создания демилитаризованной зоны Селезнев выразил убеждение, что Путин однозначно использует это в своих интересах, как это было в прошлые разы.

"Отвод войск на 15 км от линии соприкосновения не будет действенным. Мы уже разводили войска, отводили ствольную артиллерию. И тогда враг просто прятал часть своей артиллерии и ночью, когда наблюдатели ОБСЕ отдыхали, бил из нее по нашим позициям. На этот раз механизм мониторинга вообще не определен. Путин точно этот кейс сейчас использует в собственных интересах", - прокомментировал военный эксперт.

По его словам, в "серой" зоне могут происходить любые преступные действия оккупантов, потому что нет механизма контроля. Селезнев считает, что враг будет осуществлять в этой зоне определенные накопления.

То, что россиянам верить нельзя, подтвердили и результаты недавних двух перемирий, которые провозглашал глава Кремля, отметил Селезнев. В частности, во время "пасхального перемирия" враг накопил в течение 30 часов ресурсы и затем эффективно атаковал наши рубежи и позиции. А во время следующего, майского, которое должно было длиться трое суток, ни одной минуты затишья на поле боя не было. К тому же КАБы на этот раз летели и по гражданским объектам, подчеркнул бывший спикер Генштаба.

"То есть верить в эффективность такого плана, его реализацию при отсутствии даже какого-то механизма контроля не стоит. Мы сейчас на этапе определенных политических дискуссий, обсуждения намерений, но практической составляющей в этих намерениях нет", - сказал Селезнев.

Переговоры с РФ: главное

Как сообщал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, которые предложил Путин. По словам Трампа, Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг, 15 мая, в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой войны.

По словам президента США, стороны по крайней мере "смогут определить, возможно ли заключение соглашения". "А если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно", - отметил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая, но только лично с Путиным.

Как известно, 6 мая специальный представитель Трампа Кит Келлог предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону между украинскими и российскими войсками. Это предусматривает отвод обеими сторонами войск на 15 километров от линии фронта для образования буферной зоны, которую будут контролировать международные наблюдатели.

Однако в ВСУ раскритиковали эту инициативу Келлога. Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, создание 30-километровой демилитаризованной зоны на фронте является очень рискованным для Украины и приведет к потере территорий.

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