Турки готовы не только предоставить переговорную площадку, но и выступить посредниками в переговорах.

Турция готова выступить посредником в мирных переговорах Украины и России и надеется, что стороны соберутся за одним столом уже в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса и соберутся вместе. Сейчас есть проблема, которую необходимо урегулировать, а именно, как вы знаете, украинцы сначала требуют прекращения огня, а затем начала переговоров. Россияне же сначала хотят переговоров, а потом уже прекращения огня. И в настоящее время ситуация находится в тупике", - сказал он.

Фидан подчеркнул, что Турция готова выступить и как принимающая площадка для проведения переговоров, и как активный посредник.

Видео дня

"Мы призываем стороны как можно быстрее собраться вместе и договориться о прекращении огня, несмотря на обстоятельства. Мы надеемся, что это произойдет, и наша работа ведется в этом направлении. ... Ситуация сложная, но она развивается в позитивном направлении", - сказал глава турецкой дипломатии.

Ультиматум о перемирии и предложение переговоров

Как писал УНИАН, в минувшую субботу Украина и Европа сделали заявление, в котором объявили об одностороннем начале 30-дневного перемирия с понедельника. Если Россия не согласится на это и продолжит атаковать, против нее применят дополнительные санкции.

Реагируя на этот ультиматум, Владимир Путин предложил прямые переговоры между Киевом и Москвой в Турции, но не дал четкого ответа относительно 30-дневного перемирия.

По некоторым оценкам, это была сознательная манипуляция, чтобы уклониться от прекращения огня, предложив видимость прогресса, но без реальных шагов к окончанию войны.

Однако президент Украины перехватил инициативу, подчеркнув, что будет ждать лично Путина в Турции уже в четверг. При этом ультиматум о 30-дневном перемирии тоже оставили в силе.

Вас также могут заинтересовать новости: