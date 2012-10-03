Европейская федерация журналистов поздравила украинские СМИ с победой

Как сообщили УНИАН в Национальном союзе журналистов Украины, 1-3 октября в Москве состоялась конференция Европейской федерации журналистов «ЕФЖ идет на Восток». На конференции обсуждались вопросы статуса свободы слова в странах Восточной Европы, принципы журналистской солидарности, защиты трудовых прав работников медийной сферы.

Президент ЕФЖ Арне Кенинг поздравил украинских журналистов с победой снятия с голосования так называемого «закона о клевете». На его взгляд, «это удачный пример журналистской солидарности в борьбе за свои права не только в Украине, но и в Европе».

Участники конференции рассмотрели вопрос сотрудничества журналистских объединений с фрилансерами. Информацию по этому поводу, а также о введении национальной пресс-карты сделал председатель Национального медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов.

Эксперт по безопасности Оксана Романюк сделала доклад об угрозах журналистам, занимающимся расследованиями.

Председатель НСЖУ Олег Наливайко в докладе о ситуации со свободой слова в Украине рассказал о фактах нарушения профессиональных прав журналистов, работе Межведомственной рабочей группы и результатах введения Закона «О доступе к публичной информации».

О.Наливайко предложил руководству ЕФЖ оказать поддержку журналистским объединениям в подготовке и обмене опытом медиа-юристов, деятельности комиссии по этике.

Он поблагодарил МФЖ/ЕФЖ за оперативность и настойчивость в поддержке совместных обращений НСЖУ и НМПУ с требованием закрытия уголовных дел против телеканала ТВі и сайта «Левый берег», в борьбе против принятия парламентом изменений к Уголовному процессуальному кодексу.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовную ответственность за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского содружества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

2 октября Верховная Рада отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Комментируя это решение, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Сас сказал, что этим голосованием за якобы отмену законопроекта о клевете провластное большинство и руководство ВР ввели в заблуждение не только народных депутатов, журналистов, но и все украинское общество.

По его словам, законопроект о клевете не отменен, он продолжает находиться в базе законопроектов и в любой момент может быть принят.