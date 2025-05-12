Миллиардер подчеркнул, что практика не равна гарантированному успеху.

Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в $160 млрд, считает, что много практики не гарантирует успеха.

"Я не верю в ту книгу, где говорилось о том, чтобы тратить 10 000 часов на что-то", - сказал он на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2025 году, цитирует CNBC. "Я мог бы потратить 10 000 часов на чечетку, и вас бы стошнило, если бы вы смотрели на меня".

Баффет критикует идею, популяризированную в книге Малкольма Гладуэлла "Исключения", где 10 000 часов описываются как "магическое число" для достижения мастерства. Сам Гладуэлл впоследствии отметил: "Практика - это не достаточное условие успеха... Я мог бы играть в шахматы 100 лет и никогда не стал бы гроссмейстером".

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Баффетт подчеркивает важность природных способностей, заинтересованности и наставничества.

"Если бы я потратил 10 часов на чтение Бена Грэма, я был бы чертовски умным, когда бы закончил", - сказал он, имея в виду своего наставника. "Найдите свой собственный путь, и вы найдете людей в школе, которые захотят с вами поговорить. Оглянитесь вокруг и найдите то, что вас действительно захватывает", - добавил Баффетт, объясняя, что интерес важнее моды или зарплаты.

Он отмечает, что наставники охотно помогают тем, кто действительно заинтересован:

"Люди, которые преподают, в целом любят иметь молодого студента, который действительно интересуется предметом, и они будут проводить с вами дополнительное время".

О своих профессорах в Колумбийском университете он сказал:

"Мне было интересно то, что они говорили, и им казалось, что мне так интересно. Я не пытался быть кем-то другим".

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