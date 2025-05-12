В МИД Франции призвали Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле

Жан-Ноэль Барро напомнил, что именно Зеленский предложил Путину поехать в Стамбул.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле, пишет Le Figaro.

"В эти выходные в Киеве мы увидели демонстрацию силы и европейского единства с единодушным призывом к безусловному 30-дневному прекращению огня при поддержке Соединенных Штатов", - сказал глава МИД Франции на пресс-брифинге в рамках визита в Пон-л'Эвек.

Барро напомнил, что именно Зеленский предложил Путину поехать в Стамбул.

Видео дня

"Именно к этому мы призываем Владимира Путина", - добавил он.

Также глава МИД Франции подчеркнул, что прекращение огня является обязательным условием для любых мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Очевидно, что переговоры о справедливом и прочном мире могут вестись только при условии прекращения огня, потому что мы не можем спокойно вести переговоры под бомбами и атаками беспилотников", - добавил Барро.

Чего ждать от встречи Зеленского и Путина в Стамбуле - мнение эксперта

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко рассказал, какие у него ожидания от встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, которая может состояться 15 мая в Стамбуле. По его словам, не стоит рассчитывать на быстрое прекращение боевых действий.

Тимочко добавил, что соглашение о мире, перемирии и т.д. должно пройти имплементацию в правительствах, и будет прописано все досконально, вплоть до каждой точки и запятой, кто и что должен делать.

Вас также могут заинтересовать новости: