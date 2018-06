”Аль-Каеда” призвала к убийству звезд футбола

Боевики "Аль-Каеды" разместили на одном из экстремистских сайтов видеоролик с призывами к убийству звезд футбола Дэвида Бекхэма, Уэйна Руни и Тьерри Анри. В ролике мировые футбольные знаменитости были объявлены "воплощением зла, пагубно влияющим на умы молодых мусульман".

В частности, кадры, на которых изображен нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, сопровождаются надписью: "Почему ты любишь негодяев?". Под фотографией Дэвида Бекхэма, недавно перешедшего из мадридского "Реала" в "Лос-Анджелес Гэлакси", стоит подпись: "Что ты делаешь среди неудачников?" Изображение бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри, ныне выступающего за "Барселону", сопровождается надписью: "Зачем ты имитируешь страсть?".

Кроме того, в ролике присутствуют призывы к убийству американских певцов Пи Дидди и Джастина Тимберлейка. По сведениям The News of the World, видео также было размещено на популярном сервисе YouTube, где некоторое время было доступно для просмотра.

Лента.ру