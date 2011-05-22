Готов к выходу «Кобзарь» на румынском

К 150-летию со дня перезахоронения Тараса Шевченко в Каневе на Чернечей горе, которое отмечается сегодня, издательский дом "Букрек" в Черновцах подготовил к выпуску в свет несколько уникальных изданий.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, увидит свет "Кобзарь" Тараса Шевченко на румынском языке известного поэта в переводе Ионы КОЗМЕЯ из Сучавы (Румыния). Как утверждают специалисты по обе стороны границы – это один из лучших переводов на румынский украинского гения. Книга увидит свет по инициативе Генерального консульства Украины в Сучаве при финансовой поддержке Черновицкой облгосадминистрации.

Кроме этого, выйдет из печати приуроченный к Шевченковским дням сборник произведений победителей Всеукраинского конкурса ученического творчества "Час благовісту", изданная по заказу Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. Этот конкурс продолжался десять лет, и традиционно книгу, куда вошли поэзия, проза, публицистика юных талантов, вручают авторам в Каневе 22 мая.

Еще одно уникальное издание увидит свет сегодня: книга Александра Кониского "Путешествие в родные села Шевченко", которое упорядочила черновчанка - известный украинский литературовед, младшая сестра композитора Владимира Ивасюка - Оксана ИВАСЮК. Это произведение, опубликованное в журнале "Зорі" в 1893 году, приходит к современному читателю впервые, поскольку с конца 20-х годов прошлого века творчество украинского писателя, автора "Молитвы за Украину", лексикографа, одного из основателей Научного общества им. Шевченко Александра Кониского была под строгим запретом.

По словам директора черновицкого издательского дома "Букрек" Дарьи ТУЗ-МАКСИМЕЦ, где выходят книги, «это своеобразное "литературное паломничество к Тарасу, и таким образом коллектив издательства, Буковина в целом чествуют память украинского гения».