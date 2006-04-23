Харьковские власти что-то знают о причинах взрывов в супермаркетах

Харьковские власти исключают политическую мотивацию взрывов в супермаркетах «Сельпо» и «ЮСИ», которые произошли 22 апреля.

Как передает телекомпания НТН, политическую версию инцидентов в двух харьковских супермаркетах опроверг заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Сергей СТОРОЖЕНКО.

«Мы не связываем результаты выборов, не связываем террористов, хулиганьё, которое в светлый праздник занимается подобными вещами с какими-то политическими акциями», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

По неофициальной информации, собственники супермаркетов объявили о денежном вознаграждении за любую информацию, которая будет содействовать расследованию взрывов.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов, которые произошли 22 апреля в харьковских супермаркетах «Сельпо» и «ЮСИ» в жилом массиве «Алексеевка», пострадали 14 человек, в том числе двухлетний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести, у некоторых – сотрясение мозга. Шестеро из пострадавших после оказания медицинской помощи отправлены домой.